Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 18 de enero

Desde hace más de una semana, el fútbol ha provocado que los datos de audiencia de El Hormiguero, La Revuelta, First Dates y el resto de programas de las noches se hayan visto afectados y este jueves también ha habido deporte, aunque su influencia ha sido menor. Al tratarse de un partido del Atlético de Madrid, su seguimiento ha sido menor que el del F.C. Barcelona y Real Madrid, o el de los que se emitieron la semana pasada en abierto por la Copa del Rey. Así han quedado las audiencias del miércoles 18 de febrero de 2026.

La visita de Emiliano García-Page, una de las pocas voces contrarias a Pedro Sánchez que hay en el PSOE, ha devuelto los buenos datos a El Hormiguero, que domina su franja con un buen 15.8 % de cuota y 2.025.000 espectadores. De esta manera recupera los dos millones de espectadores y supera los datos que desde hace días le dejaban alrededor del 12 %. Todo, como hemos dicho, ‘culpa’ del fútbol.

La segunda plaza del mal llamado access prime time es para La Revuelta (10.4 % y 1.336.000), que recupera el doble dígito después de su mínimo del martes. No se recupera, en cambio, First Dates (8.2 % y 1.044.000), que apenas nota subida respecto al martes y no puede seguirle el ritmo a Broncano y los suyos, después de haber estado cerca de superarle en varias ocasiones.

Se mantiene con buenos datos para Iker Jiménez y Carmen Porter con su Horizonte (6.9 % y 874.000), que siguen dejando buenas sensaciones en Cuatro. El intermedio logra por primera vez en muchos días pasar del 7 % y lo hace con 904.000 espectadores de media en su emisión en laSexta.

Detrás se quedan Cifras y letras, en La 2, con un 5.9 % 790.000 espectadores. Y cierra el encuentro entre el Brujas y el Atlético de Madrid de la Champions League cumple en Movistar Plus+ (5.6 % y 720.000).

‘Top Chef’ tampoco lidera en audiencias en su salto al miércoles

El concurso de dulces (en el que hay una participante diabética como es Belén Esteban), no pudo liderar el domingo en su estreno en La 1, pero tampoco en la noche del miércoles, donde se quedará definitivamente. El liderato del prime time se lo lleva de nuevo El Capitán en Japón con un 11.9 % y 814.000 espectadores de media, subiendo cuatro décimas en una semana.

Top Chef aterriza en su nueva noche con un 11.4 % y 669.000 televidentes de media, aunque pierde más de 200.000 espectadores respecto al domingo, aunque eso es culpa de que arrancó a las 23 h, mientras que en su estreno lo hizo a una hora mucho más prudente, cerca de las 22 h.

La serie Pura sangre sigue con bajos datos en Telecinco con un 7.9 % y 586.000 espectadores, perdiendo casi un punto. La Sexta puede celebrar el buen dato de la película Asalto a París (6.1 % y 444.000), mientras que Los Gipsy Kings no llegan ni al 5 % (4.7 % y 329.000), dejándose casi dos puntos.

‘¡Allá tú!’ sigue con su buena racha en la tarde de Telecinco

El concurso de Juanra Bonet sigue recogiendo los frutos de la paciencia de Telecinco y suma un nuevo día por encima del 9 % (9.3 % y 946.000), aunque se mantiene a nueve puntos de Pasapalabra, que se recupera con un buen 18.3 % y 1.890.000 espectadores tras el mal dato del martes.