‘Renacer’: ¿cuándo se emite el final de la serie turca en España?

Poco a poco, y con el paso del tiempo, las ficciones turcas han logrado hacerse un hueco en la parrilla televisiva española. A lo largo de los años, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer todo tipo de historias, algunas más significativas que otras. Una larga lista de éxitos a la que, en el 2024, se unió Renacer. Adquirida en más de 50 países, la ficción se ha convertido en todo un fenómeno global. Y es que, entre sus ingredientes especiales, se encuentran la combinación de la maternidad, el amor, la amistad, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar.

Una gran apuesta por parte de Atresmedia, de eso no cabe duda. Así pues, como suele suceder con las producciones de origen turco, Renacer ya ha visto la luz al completo en su tierra natal. Pues, a diferencia de España, iba mucho más avanzada en sus emisiones. Pero, según se ha podido saber, los cambios que se han tomado en la trama y los diversos acontecimientos que han tenido lugar han provocado que haya sido cancelada sin opción a una continuación futura. Los fans de la novela vieron su final en Turquía el pasado diciembre del 2025. Pero, ¿cuándo se podrá ver el final en España? Realizamos un repaso por lo que se sabe.

¿Cuándo emite Antena 3 el final de ‘Renacer’?

Tal y como hemos podido comprobar, Antena 3 ya ha presentado a la sustituta de Renacer. En tierra lejana ha aterrizado de manera oficial y lo ha hecho con un triple estreno en la cadena. Un movimiento con el que el grupo de comunicación ha querido ir asentando las bases para su próximo fenómeno turco. Una primera toma de contacto muy acertada, con la que no han dejado indiferentes a los espectadores.

Las emisiones de Renacer se han recortado notablemente, pues se está intentando alargar un poco más la emisión del capítulo final. Pero, será la próxima semana cuando la serie turca emita su final. La última entrega será dividida entre el lunes, 23 de febrero, y el martes, 24 de febrero. Por lo tanto, si somos específicos, el desenlace oficial tendrá lugar durante la noche del martes.

El final de Renacer promete marcar un antes y un después en la cadena. Pues, la historia de Bahar ha marcado al público por completo. Pero, toda buena aventura también tiene que llegar a su final. Por ello, Bahar promete poner punto final a su historia por todo lo alto. ¡No te puedes perder los últimos episodios de Renacer, en Antena!