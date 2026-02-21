Un soltero de ‘First Dates’ descoloca al equipo con una confesión: «Soy muy peligroso en la cama»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Cuatro, en diez años que lleva casi de emisión. Por ello, no es de extrañar que solteros como Sergio hayan querido vivir la experiencia de primera mano. El soltero acudió al programa con el objetivo de encontrar a una mujer «liberal y fogosa». Pues, él se considera un hombre muy activo y arrollador. «Soy un demonio», indicó. De hecho, para probar su punto, le llevó a su cita una serie de regalos fogosos.

Carlos Sobera, que fue el encargado de recibirlo a su llegada al local, se quedó sin palabras al ver los regalos de Sergio para su cita. «Soy muy peligroso en la cama. Yo trato a las mujeres en la calle como una dama, pero en la cama…», se excusó el participante. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a María del Mar. La soltera acudió al programa con ganas de conocer a un chico que la ponga «fina filipina». Por ello, se sinceró con el presentador de Cuatro. «Me gusta que me den cariño y que vayan directo al grano. Soy muy pasional», dijo.

María del Mar, a su cita de ‘First Dates’: «Coge vitamina que te quiero potente»

Sobera ha procedido a entregarle la caja con regalos que le había traído Sergio. Un presente con el que ella se quedó sin palabras. «Me gusta, pero me gusta yo dominarlo a él», señaló. Posteriormente, cuando el soltero se enteró de los gustos de su cita en la intimidad, se mostró un poco descontento. «Soy bruto, soy fuerte, me gusta con ganas», dijo.

Ambos participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde hablaron de sus gustos y aficiones, pues así podrían saber si eran compatibles. Sergio y María del Mar comenzaron a hablar de experiencias íntimas que han tenido. «Me gusta vivir la vida, que solo hay una. Hay que disfrutar del sexo. Coge vitamina que te quiero potente», comentó ella.

Posteriormente, los solteros apostaron por trasladarse hasta el reservado de First Dates para poder disfrutar de un poco más de intimidad. Un encuentro donde se dejaron llevar por la pasión y protagonizaron un beso en la oscuridad de la habitación. «Esas pedazos de tetas son encantadoras. No sabía si la iba a poder mirar a la cara mucho», comentó en privado Sergio. Al final de la cita, en la decisión final de First Dates, Sergio y María del Mar quedaron en verse sin cámaras.