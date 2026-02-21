El incremento del PIB del que presume el Gobierno de Pedro Sánchez, los récords de afiliación a la Seguridad Social que destaca el Ejecutivo cada mes, y la mejora del empleo que vende cada mes Yolanda Díaz no se está traduciendo en una mejora de la riqueza de las familias españolas. Los datos de macroeconomía no llegan a los bolsillos de los ciudadanos. La riqueza de los menores de 35 años ha caído un 34% desde que gobierna Sánchez, mientras que la de entre 35 y 44 años se ha reducido en un 15%. Sólo los mayores de 65 años han mejorado su patrimonio, según la Encuesta Financiera de las Familias.

Según denuncia en un informe el dirigente del PP Alberto Nadal , «esta pérdida de patrimonio genera una mayor incertidumbre vital y limita la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida estable, tener hijos y formar una familia, reflejando un empobrecimiento estructural de las generaciones más jóvenes».

Como refleja el gráfico, los ciudadanos entre 45 y 54 años han perdido un 4% de patrimonio desde que gobierna Sánchez, mientras que los de entre 55 y 64 años la han visto caer en un 7%. Los mayores de 75 años son los que han podido aumentar su riqueza en un 50%.

Es uno de los aspectos que quiere destacar el principal partido de la oposición para demostrar que las políticas de Sánchez han golpeado principalmente a la clase media española. La pérdida de la riqueza generalizada es una parte, pero hay otras.

Por ejemplo, el consumo de las familias españolas. ¿En qué gastan su dinero los ciudadanos? Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, las familias sólo han recuperado su nivel de gasto real de 2018 en 2024. Y la realidad es que ahora las familias han dejado de comprar alimentos y ropa para poder afrontar el incremento de gastos de la vivienda, la luz y el gas.

En concreto, el gasto real en ropa ha caído un 10% respecto a 2018 y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, un 6%. Mientras, ha sido necesario aumentar el gasto en vivienda un 9%. Para el PP, «las familias se ven obligadas a recortar en bienes básicos, como la comida, para poder afrontar el encarecimiento de la vivienda».

La razón es que los salarios no han crecido al ritmo de la inflación. Los alimentos han subido un 38%, y en el caso de los huevos el incremento alcanza hasta el 132%.

La causa de que las familias hayan tenido que reducir la compra de carne o pescado es que, hoy por hoy, tener un empleo no es sinónimo de llegar a fin de mes. Hay muchos trabajadores en España que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Según Eurostat, el 15,6% de los ocupados españoles estaba en esta situación en 2024, casi cinco puntos más que la media europea. España ocupa el cuarto lugar de la UE en este apartado.

A esto hay que añadir la subida de la presión fiscal, de los impuestos. La presión fiscal alcanzará este año el 37,9% del PIB -máximo histórico-, lo que supone tres puntos más que en 2018. Estos tres puntos se desglosan en 1,9 puntos el IRPF, un punto las cotizaciones sociales, 0,6 puntos el Impuesto de Sociedades y 0,2 puntos el IVA.

La clase media es una de las más perjudicadas, según el PP. «Las clases medias, columna vertebral del país, están viendo cómo se deterioran sus fuentes de ingresos, aumentan los impuestos y empeoran los servicios públicos que financian», señala el departamento de Nadal.