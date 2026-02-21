Al borde de la tragedia: una patinadora roza la muerte por la cuchilla de un patín en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos rozaron la tragedia con el accidente de la patinadora de velocidad, Kamila Sellier, de 25 años y de nacionalidad polaca, después de ser casi degollada por la cuchilla de un patín que estuvo a centímetros de hacer una herida mortal. Aunque por suerte todo quedó en un susto, las imágenes dieron la vuelta en todo el mundo.

La deportista fue intervenida quirúrgicamente tras resultar gravemente herida en el rostro durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. El accidente ocurrió en la prueba de pista corta de 1.500 metros, cuando Sellier cayó y, al deslizarse por el hielo, fue golpeada involuntariamente por la cuchilla del patín de la estadounidense Kristen Santos-Griswold, que impactó cerca de su ojo izquierdo produciéndole un corte profundo.

Tras el incidente, la carrera se detuvo de inmediato y Sellier fue atendida en la pista, protegida del público con una sábana, y retirada en camilla mientras hacía un gesto de aprobación a los espectadores. El responsable del equipo polaco explicó que la operación se realizó para reparar el hueso dañado que se observó en la tomografía y para limpiar la zona afectada. Además, la patinadora presentaba hinchazón y todavía debía someterse a más exámenes oculares en el hospital, por lo que no está claro aún cuándo recibirá el alta médica. El equipo indicó que, debido al corte suturado y a la delicada zona con mucho riego sanguíneo, deben ser pacientes con su recuperación.

No es el primer accidente brutal que ha surgido en estos Juegos Olímpicos. La legendaria esquiadora Lindsey Vonn sufrió una brutal caída en el descenso femenino de esquí alpino se enganchó con una de las primeras vallas y salió disparada rodando por la nieve. Vonn tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero dejando la imagen gritando de dolor. Ejemplos que demuestran el riesgo que corren los deportistas en estas competiciones de nieve y hielo.