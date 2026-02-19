Así fue la carrera en la que Oriol Cardona ganó el oro: dos minutos y medio históricos para España

El español Oriol Cardona se proclamó campeón olímpico de sprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia) que se disputó este jueves en la estación de Bormio.

Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona), doble campeón mundial y europeo, hizo buenos los pronósticos -apenas unos minutos después de que su compatriota Ana Alonso ganase el bronce- y se convirtió en el segundo campeón olímpico invernal español de toda la historia, después de Paquito Fernández Ochoa, oro en el eslalon de esquí alpino de Sapporo’72 (Japón).

«Hubo mucho trabajo detrás. Estoy abrumado…esto es increíble. Tenía ganas de quitármelo de encima. Fue perfecto porque me encontraba superbien. Al llegar a la meta..me he quedado sin palabras. Anita ha conseguido el tercer puesto y yo el primero…dos medallas para casa y el sábado a por la otra. Ha sido una carrera muy rápida, con presión. No estamos acostumbrados, pero a mí me ha dado un ‘punch’».

«Yo prefiero haberlo hecho en sol como todos los españoles, pero en peores plazas hemos toreado. Se la dedico a mi abuelo que se murió hace años y pienso mucho en él. Gracias a toda la gente que me acompañó en el camino. No soy nadie sin la gente que hubo detrás».

La final fue explosiva, técnica y táctica. Cardona midió los tiempos en la ascensión, fue preciso en las transiciones y atacó en el tramo decisivo. Cruzó la meta con la certeza de haber firmado algo más que una victoria: un hito para el deporte blanco nacional.

Antes, la jornada ya había tomado acento español con la actuación de Ana Alonso. La granadina, de 31 años, selló el bronce olímpico tras un recorrido que explica por sí solo su carácter competitivo. Hace apenas cuatro meses sufrió un grave atropello mientras entrenaba en bicicleta. El parte médico describía una rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral interno, edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular. Pese a todo, decidió aplazar la cirugía para perseguir su sueño olímpico.