El peor final para Lindsey Vonn: brutal caída en los Juegos Olímpicos y en helicóptero al hospital

La legendaria esquiadora Lindsey Vonn ha sufrido una brutal caída en el descenso femenino de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, con la que pone fin de manera dramática a su carrera. No pudo ser peor. La estadounidense, que competía con el ligamento cruzado y el menisco de su pierna izquierda rotos, se enganchó con una de las primeras vallas y salió disparada rodando por la nieve. Los gritos de dolor enmudecieron la pista de Olimpia de Tofane, donde se disputaba la prueba. Vonn tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero.

🚨¡¡CAÍDA DE LINDSEY VONN!!🚨 La imagen que nadie quería ver ha sucedido. La gran estrella estadounidense se ha caído en el descenso #MilanoCortinaOlympic2026 La competición se detiene mientras es atendida. Silencio helador en Cortina — Teledeporte (@teledeporte) February 8, 2026

A sus 41 años, la estadounidense participaba en sus últimos Juegos Olímpicos de Invierno. Después de participar en cuatro (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018), se retiró en 2019, tras ganar el bronce en el Mundial. Volvió el año pasado a competir, con victoria en una prueba de la Copa del Mundo. De cara a estos Juegos de Milán-Cortina, era una de las favoritas para colgarse un metal, que se sumaría al oro que tiene logrado en 2010 y otros dos bronces.

Sin embargo, a una semana de comenzar la competición se rompió. El viernes 30 de enero sufría una caída en Crans-Montana (Suiza), en la que se destrozaba la rodilla izquierda. Se acababa de romper el cruzado y el menisco y también las esperanzas de participar en estos Juegos. Pero no. Vonn no se quiso rendir y, con el cruzado roto, decidió no bajarse de su última cita olímpica.

Días después de su lesión, a dos días de que se inaugurasen los Juegos Olímpicos de Invierno, Lindsey Vonn sorprendió a todos anunciando que estaría este domingo en el portillón de salida del descenso de esquí alpino. «Después de extensas consultas con médicos, terapia intensa, pruebas físicas y también de haber esquiado hoy, he determinado que soy capaz de competir en el descenso olímpico el domingo», explicaba en redes sociales.