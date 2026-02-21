Quién es Jay Torres: su edad, su pareja y biografía de Yoni Trejos

Este 2026 está llegando repleto de novedades. Tras años de larga espera, los fans de La Reina del Flow están siendo testigos del regreso de la popular ficción colombiana. La temporada tres ha llegado por todo lo alto y, con ello, han aparecido nuevos personajes. Nuevos integrantes en esta apasionante historia, que está teniendo todo tipo de opiniones, donde figuran nombres como el de Jay Torres. El actor da vida en pantalla al personaje de Yoni Trejos, un joven que está comenzando a hacerse un hueco en la industria musical gracias a Irma, el Huracán. Y es que, un pequeño contratiempo ha unido a las estrellas, en todos los sentidos.

Jay Torres es el actor que se pone bajo la piel de este personaje y ya nos ha dejado claro que promete darnos muchos momentos inesperados. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal del puertorriqueño? Jay Alexander Torres Cuevas nació el 13 de abril de 1993 en Puerto Rico. Siempre supo que quería orientar su vida laboral al ámbito del entretenimiento. Por ello, inició su carrera como modelo siendo muy joven. De hecho, fue Mister Supranational de Carolina del Norte en el 2018.

Su lado más profesional

En sus inicios, Jay Torres fue la cara de diversas marcas publicitarias. Pero, mientras compaginaba su faceta como modelo y actor, también se adentró al mundo de la música. De esta manera, en el 2019, lanzó al mundo el tema Enguayabao. Lejos de que todo quede aquí, ha lanzado otras canciones, como Paisita y Cintura, ganando audiencia principalmente en el mercado urbano de Latinoamérica.

Actualmente, el actor reside en Colombia y está comenzando a hacerse un hueco en el mercado colombiano. Ha participado en varios proyectos audiovisuales, pero la ficción que ha alzado su nombre ha sido La Reina del Flow. Y es que, la serie tiene un alcance global y ha sido un éxito rotundo en países de Europa. Asimismo, ha formado parte del elenco de Life Unfiltered. Recientemente, el joven se ha convertido en concursante de

la tercera temporada de la Casa de los famosos Colombia.

Su lado más personal

A nivel personal, Jay Torres se ha mostrado como un joven muy reservado con su vida privada. En su reciente paso por la Casa de los famosos Colombia, ha dejado claro que se encuentra soltero y dispuesto a encontrar el amor. Por lo tanto, su corazón no ha sido conquistado todavía. Pero, respecto a romances pasados, muchos medios de comunicación lo vinculan con Sara Uribe.

En redes sociales, Jay Torres intenta mostrarse como un chico atento con su público y muy cercano. De hecho, en plataformas como Instagram acumula, hasta la fecha, más de 240.000 seguidores. Un medio donde acostumbra a compartir contenido relacionado con su lado más artístico y profesional.