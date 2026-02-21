SEPI y Sapa Placencia, accionista de Indra y empresa que «habría realizado pagos» a Servinabar, compañía vinculada con la trama corrupta de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Vox quiere conocer la relación entre estas empresas y para ello ha registrado en el Congreso una batería de preguntas por escrito en las que exige al Gobierno una respuesta sobre la vinculación de la SEPI con Sapa Placencia.

Vox subraya en sus preguntas que la SEPI, a través de Sepides, firmó en 2022 la concesión de un préstamo a Sapa Placencia por un importe de 48,7 millones de euros. «Esta empresa habría realizado pagos a Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán, en la que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI entre 2018 y 2019, ocupó puestos de responsabilidad de 2021 a 2023», señala Vox.

En relación con estos datos, el partido que preside Santiago Abascal pregunta al Gobierno si conocía Sepides «las relaciones económicas de Sapa Placencia con Servinabar» y si va a promover, a través de la SEPI, una investigación sobre las relaciones económicas y financieras entre Sapa Placencia y Servinabar.

Vox también exige conocer con qué criterios Sepides decidió conceder el préstamo de 48,7 millones de euros a la empresa Sapa Placencia, qué personas intervinieron en la concesión de dicho préstamo a Sapa, qué seguimiento ha realizado la SEPI sobre el destino de los fondos públicos concedidos a la empresa, y cuál es el saldo devuelto por Sapa Placencia a la SEPI.

Sapa Placencia es accionista de Indra y se opone a su presidente, Ángel Escribano, y a sus planes para fusionar la compañía de Defensa participada por la SEPI con Escribano Mechanical & Engineering (EM&M), la empresa familiar del presidente de Indra.

El Gobierno también ha mostrado reticencias a esta operación, aunque últimamente han mejorado las relaciones entre Moncloa y Escribano, como ha publicado este diario.