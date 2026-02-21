Mejor que el de tu abuela: el plato preparado de Mercadona que ha desatado la locura

Quienes suelen tirar de platos preparados para comer en esas ocasiones en las que no tienen tiempo o no apetece cocinar, se han encontrado con una sorpresa en los lineales de Mercadona ya que tienen disponible un plato preparado del que todo el mundo está hablando. Entre las opciones habituales de comida que vende la cadena valenciana y que está lista para comer, ha empezado a destacar un guiso que, a simple vista, podría pasar por una receta hecha con tiempo en casa. Se trata de las carrilladas de cerdo al vino Hacendado que muchos ya han probado, asegurando en redes que es como comer las que se hacen en muchas casas. Una receta tradicional que seguro que comías en casa de tu abuela y que ahora tienes en tu Mercadona más cercano.

Lo que más llama la atención de este plato preparado de Mercadona, es que hablamos de un guiso tradicional, de esos que normalmente requieren una olla a fuego lento durante bastante rato. En este caso, llega ya cocinado y listo para calentar, pero conserva un aroma y una textura que recuerdan bastante a un plato recién hecho. Esa facilidad para convertir una comida corriente en algo más sabroso ha sido suficiente para que muchos lo incorporen a su compra semanal, sobre todo en días en los que el tiempo aprieta y cocinar no es una opción. El formato de 700 gramos, con un precio de 7,90 euros, lo hace especialmente práctico para varias raciones. Y quienes ya lo han probado coinciden en un detalle que explica buena parte de su éxito: la salsa es densa, con ese punto oscuro del vino reducido, y la carne se mantiene tierna, como la de un guiso reposado. Por este motivo, no es raro ver que muchos lo estén usando como solución rápida que sigue teniendo ese toque casero que tanto se busca en un preparado.

El plato preparado de Mercadona que ha desatado la locura

Las carrilladas al vino son un plato clásico de la cocina española, un guiso que en casa suele requerir tiempo, paciencia y un buen sofrito. Por eso sorprende que el preparado de Mercadona consiga acercarse tanto al sabor de una receta casera. La carne, ya cocinada y guisada, llega tierna y cubierta de una salsa oscura con matices de vino y verduras, lista para llevar al plato con muy poco esfuerzo.

La preparación es sencilla: basta con sacar el contenido del envase y calentarlo, ya sea en cazuela, en horno o en microondas según el tiempo que se quiera dedicar. El resultado final tiene una textura jugosa y un aroma potente, algo que no siempre se consigue en platos refrigerados. Este equilibrio entre comodidad y calidad es lo que está impulsando su popularidad.

Un precio competitivo y un formato que es el más práctico

El paquete de 700 gramos por 7,90 euros se ajusta a lo que muchos consumidores consideran un rango razonable para un plato contundente y con varias raciones. No es raro que aparezca como solución para comidas rápidas entre semana o incluso para reuniones familiares en las que se busca un plato principal sin complicarse demasiado.

Además, su conservación refrigerada permite mantenerlo en la nevera varios días antes de abrirlo, algo útil para quienes planifican la semana con antelación. Que esté listo para calentar hace que también funcione bien como plato de emergencia cuando surge un imprevisto a la hora de cocinar.

Cómo acompañarlo para que parezca un plato recién hecho

Uno de los puntos fuertes de estas carrilladas es que aceptan muy bien cualquier guarnición sencilla. Patatas fritas o asadas, arroz blanco, puré de patata o incluso verduras a la plancha transforman el plato en una comida completa sin esfuerzo adicional. Si se calienta en una cazuela durante unos minutos, la salsa se reduce ligeramente y gana intensidad, potenciando aún más el sabor.

Muchos consumidores destacan que, bien presentado, este preparado podría pasar perfectamente por un plato hecho en casa. Esa sensación de guiso casero sin trabajo es la clave de su éxito, junto con la consistencia de la salsa y la ternura de la carne.

Un preparado que responde a lo que muchos buscan hoy

El auge de productos listos para calentar refleja cómo han cambiado las rutinas en la cocina. La gente quiere comer bien, pero no siempre tiene tiempo para dedicarle unas horas a un guiso tradicional. En ese contexto, las carrilladas al vino de Mercadona encajan perfectamente ya que se trata de un plato completo, cómodo y con un sabor que se acerca bastante al que se consigue con una receta casera a fuego lento. No pretende sustituir a las carrilladas de una madre o una abuela, pero sí ofrecer una alternativa realista cuando el tiempo apremia. Y eso, según parece, es lo que ha desatado la locura entre muchos clientes.