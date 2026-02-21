Giro en Cercanías Madrid confirmado: los trenes afectados por el cambio que acaba de llegar

Cercanías Madrid ha anunciado un ajuste importante en la línea C-3 que afecta de lleno al servicio nocturno. Es un cambio que entra en vigor de inmediato y que se mantendrá durante tres meses, el tiempo que duren las obras que Adif está realizando en la vía. El recorte no es menor ya que desde las 21:00 horas la circulación se va a reducir y la oferta de trenes será de sólo tres servicios por sentido hasta la medianoche.

El nuevo escenario para el servicio de cercanías de Madrid, va a obligar además a modificar la forma de viajar. A partir de esa hora ya no va a ser posible hacer el trayecto directo y todos los usuarios tendrán que pasar por Villaverde Bajo, donde se realiza el transbordo con la C-4 para continuar hacia Atocha o seguir rumbo a Aranjuez. Es una operación nocturna diferente a la habitual y que afecta especialmente a quienes dependen del tren para regresar del trabajo o enlazar con otros servicios. Adif explica que el motivo es estrictamente operativo dado que las obras no pueden ejecutarse con normalidad durante el día y se concentran en las últimas horas del servicio, lo que deja disponible una única vía para ambos sentidos. Esto ralentizará la circulación y obligará a limitar el número de trenes. El esquema se mantendrá, según el calendario previsto, hasta el 7 de mayo, y supondrá más tiempo de viaje y una reorganización obligatoria para miles de usuarios del sur de Madrid.

Los trenes afectados por el cambio que acaba de llegar

A partir de las 21:00 horas, la línea C-3 va a reducir de forma notable su actividad. Renfe Cercanías Madrid confirma que solo habrá tres trenes por sentido entre las 21:00 horas y medianoche, una cifra muy inferior a la habitual, y que dependerá del avance de las obras.

La razón principal es que, durante estas horas, sólo podrá utilizarse una vía para ambos sentidos, lo que impedirá que los trenes circulen con frecuencia normal. El flujo debe ser alterno y muy controlado, lo que dejará al servicio con un margen mínimo para añadir más circulaciones nocturnas.

Transbordo obligatorio en Villaverde Bajo

Con lo anunciado, todo aquel que viaje hacia Atocha Cercanías o quien salga desde allí ya no podrá hacerlo de manera directa después de las 21:00 horas. El trayecto se dividirá en dos tramos:

De Atocha a Villaverde Bajo, el viaje tendrá que hacerse a bordo de trenes de la línea C-4, que conectan Colmenar y Alcobendas con Parla.

En Villaverde Bajo, los viajeros tendrán que bajar y cambiar al tren especial de la C-3, que continúa hasta Aranjuez, haciendo parada en sus siete estaciones intermedias. Del mismo modo, quienes lleguen desde Aranjuez hacia Atocha o Chamartín deberán efectuar ese mismo cambio en Villaverde Bajo estación.

La operativa será diaria durante los próximos tres meses, siempre en horario nocturno, y podría sufrir nuevos ajustes a medida que avancen los trabajos.

Refuerzo de personal e información en estaciones

Para facilitar la transición, Renfe Cercanías ha reforzado su personal de información, atención al cliente y seguridad tanto en Aranjuez como en Villaverde Bajo. El objetivo es evitar confusiones y acompañar a los viajeros que se encuentran con este nuevo esquema operativo por primera vez.

Las obras obligan además a reducir la velocidad máxima entre varios tramos, lo que añade minutos al tiempo total del viaje. La suma de menor velocidad, menos trenes y la vía única hace que el servicio nocturno funcione como un operativo especial durante todo el periodo afectado.

Hasta cuándo durará el cambio

La previsión oficial marca la fecha del 7 de mayo. Hasta entonces, el esquema de operación nocturna se mantendrá tal cual está planteado. No obstante, desde Renfe admiten que la frecuencia podría ajustarse más si la obra lo requiere, ya sea reduciendo o reorganizando algunas circulaciones puntuales. En cualquier caso, el mensaje para los usuarios es que todo aquel que

utilice la C-3 por la noche tendrá que contar con más tiempo, con un trasbordo obligatorio y con solo tres trenes disponibles por cada sentido.

Cómo afectará este cambio al día a día de los viajeros

Para muchos usuarios habituales de la línea, este ajuste supondrá reorganizar rutinas que llevan años funcionando de la misma manera. La C-3 es una de las líneas más utilizadas para conectar el sur con el centro de la ciudad y, en horario nocturno, muchos viajeros dependen de ella para volver de sus trabajos, para enlazar con otros trenes o incluso para desplazarse a turnos de madrugada. El hecho de tener que pasar por un trasbordo obligatorio, sumado a la menor velocidad del trayecto, hace que cualquier desplazamiento nocturno requiera ahora un margen extra de tiempo.

Además, habrá noches en las que el avance de la obra pueda obligar a modificar alguna circulación, lo que añade un punto de incertidumbre que Renfe y Adif intentarán compensar con personal adicional y avisos actualizados en paneles y megafonía. Aunque se trata de un cambio temporal, el impacto en la movilidad será evidente para miles de usuarios, especialmente para quienes no disponen de alternativas sencillas en autobús o vehículo propio. Por eso, las próximas semanas serán clave para ver cómo responde el servicio y hasta qué punto los viajeros pueden adaptarse a esta nueva etapa nocturna de Cercanías.