La AEMET avisa de lo que llega hoy a Madrid y no estamos preparados: «Importante…»

No estamos preparados para lo que llega hoy

La AEMET lanza este aviso para Madrid

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en las mínimas de la Sierra. Viento flojo variable».

Para el resto de España, sigue este anticiclón que hará que las temperaturas no paren de subir: «Todo el territorio seguirá situado en un anticiclón, aunque el centro del mismo tenderá a desplazarse hacia el norte de África. Con esta situación no se prevén precipitaciones y se esperan cielos despejados o con algunas nubes altas. De madrugada, se esperan nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en la meseta norte, el extremo norte y en litorales mediterráneos. En Canarias, cielos despejados con una entrada de calima del este reduciendo la visibilidad en todo el archipiélago. Temperaturas en ascenso generalizado en todo el territorio, menos acusado en los litorales. Con ello las heladas débiles quedan restringidas a cumbres de montaña de la mitad norte y de forma puntual a la meseta norte. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente sur en el interior peninsular, algo más intenso en los litorales donde predominarán los regímenes de brisa salvo el levante en el golfo de Cádiz y Alborán con alguna racha muy fuerte en el Estrecho y el sudeste en el mar balear. En Canarias, viento moderado del este».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estos días: «Temperaturas máximas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, mientras que predominarán los descensos en el nordeste y sudoeste peninsular. Mínimas en ascenso ligero salvo en Alborán y el sudoeste, donde se espera un descenso. En Canarias se espera un descenso ligero de las máximas y un ascenso de las mínimas, más marcado en las islas occidentales y en zonas bajas y medianías. Con ello las heladas débiles quedan restringidas a cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente sur en el interior peninsular, algo más intenso en los litorales donde predominarán los regímenes de brisa salvo el levante en el golfo de Cádiz y Alborán, el sudeste en el mar balear, la componente este en el Cantábrico y la sur en los litorales atlánticos gallegos al final. En Canarias, viento moderado de componente este».