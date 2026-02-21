Problemas de convivencia en Manacor: una discusión por el uso del baño acaba con cinco puntos de sutura

Problemas de convivencia en Mallorca. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por golpear y morder a su compañero de piso en Manacor tras una discusión por el uso del baño. Está acusado de un delito de lesiones.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, el incidente ocurrió la tarde de este pasado viernes en una vivienda de la la capital del Llevant. La víctima interpuso una denuncia por agresión en la Comisaría de Manacor contra un hombre con el que compartía piso junto con más personas.

El agredido explicó a los agentes que cuando estaba usando el baño de la vivienda, un compañero de piso empezó a aporrear la puerta y a proferir todo tipo de insultos y amenazas desde el pasillo, increpándole para que saliera.

Cuando abrió la puerta del baño, recibió varios puñetazos en la cara, a la altura de su ojo derecho, y gritos por parte del compañero de piso.

Tras esta primera agresión y estando todavía la víctima en el interior del baño, el presunto autor le agarró una de sus manos y le mordió, provocándole una herida inciso contusa.

La víctima se dirigió hasta el centro médico de la localidad donde recibió asistencia médica por los numerosos golpes y contusiones que presentaba, así como por la mordedura en el dedo. Finalmente, recibió cinco puntos de sutura en la mano.

Posteriormente, el hombre interpuso una denuncia contra su compañero de piso en la Comisaría de Manacor y señaló al autor de las agresiones. Una vez conocidos los hechos, patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana se trasladaron hasta la vivienda de la víctima, donde localizaron al presunto agresor y lo detuvieron por un delito de lesiones.