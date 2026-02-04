Los vecinos de Manacor se mofan de su alcalde separatista y lo visten como el narcodictador Nicolás Maduro

Los vecinos del municipio mallorquín de Manacor han decidido tomarse con humor la grave falta de mantenimiento de las calles del pueblo y se han mofado a base de memes de su alcalde separatista, Miquel Oliver (Més-Esquerra), al que han presentado al más puro estilo Nicolás Maduro.

Todo viene tras la noticia publicada en exclusiva por OKBALEARES en la que se denuncia el lamentable y pésimo estado de conservación del asfaltado y de las aceras, que ha empeorado notablemente con el paso del tiempo con la presencia de todo tipo de baches, desperfectos y pavimentos deteriorados.

Una situación que indigna a los vecinos, aunque ésta vez han preferido protestar a base de cachondearse de su propio alcalde independentista, al que presentan vestido con un chándal con los colores nacionales de Venezuela como los que llevaba el narcodictador Nicolás Maduro.

«Yo no tengo coche, que se jodan los manacorins», manifiesta Miquel Oliver en el meme publicado en Facebook. Aunque no todo son bromas y humor. Los vecinos de Manacor protestan cada día por el estado del asfaltado y de las aceras del municipio y apuntan al alcalde y a su equipo de gobierno de socialistas e independentistas como principales responsables de este problema.

«Cuando pase una desgracia se pondrán como pollos sin cabeza, pueden hacer su trabajo y dejar de vender humo, les pagan por gestionar que lo hagan. La ideología no arregla los problemas», asegura un residente manacorí. Otro vecino asegura que Miquel Oliver «cambió Manacor para peor».

Los vecinos de otros pueblos de Mallorca también se han hecho eco de esta problemática. Un residente de Cala Ratjada afirma: «el otro día me acerqué a Manacor hacer trámites y jamás había visto un asfalto tan lamentable… que pena de ver el pueblo principal de la comarca tan mal».

Cabe recordar que, ante esta situación, el PP de Manacor ha presentado una propuesta para que sea debatida en el próximo pleno ordinario del mes de febrero, con el objetivo de obligar al equipo de gobierno a abordar públicamente esta problemática. La iniciativa reclama la elaboración inmediata de un plan integral de rehabilitación de las calles, con un calendario claro de actuaciones y el inicio urgente de las obras en los puntos más degradados.

«Manacor necesita gestión, planificación y acción, no excusas ni burlas ante un problema que afecta a la seguridad y a la calidad de vida de la gente», ha afirmado el presidente de la junta local, Mateu Fullana, remarcando «la incapacidad de socialistas e independentistas para gestionar el mantenimiento básico del municipio».