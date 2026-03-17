Colas en Lidl a partir del viernes (20/03) por el set de deporte por menos de 5 euros que va a acabar con los gimnasios

Los supermercados de Lidl vuelven a prepararse para uno de esos lanzamientos que suelen provocar auténticas colas en sus pasillos. A partir del viernes 20 de marzo, la cadena pondrá a la venta un nuevo accesorio deportivo de su marca fitness que promete arrasar. Se trata del set de rodillo y pelota de masaje de Crivit, que podrá comprarse por menos de cinco euros, concretamente 4,99€, tanto en tiendas físicas como en la página web de la cadena alemana. Un precio tan ajustado que muchos usuarios ya lo consideran una alternativa low cost para recuperarse del entrenamiento sin tener que pagar servicios de gimnasio o fisioterapia.

El producto en cuestión es el set de rodillo de masaje, pelota de masaje y masajeador de Crivit, un pequeño kit pensado para el automasaje y la recuperación muscular después de hacer ejercicio. Según la información del propio supermercado, incluye diferentes piezas como un rodillo con forma especial y una bola de masaje diseñados para trabajar distintos grupos musculares del cuerpo. Su objetivo es aliviar la tensión, mejorar la movilidad y favorecer la regeneración tras el esfuerzo físico, algo especialmente útil para los que practican deportes como running, fitness o entrenamiento funcional.

La principal sorpresa está en su precio. Lidl lo lanza por 4,99 euros, una cifra que está muy por debajo de lo que suelen costar accesorios similares en tiendas especializadas de deporte. Este tipo de herramientas de automasaje se utilizan habitualmente en gimnasios o en sesiones de fisioterapia para liberar tensiones musculares, mejorar la circulación y acelerar la recuperación tras el ejercicio.

El kit de masaje barato de Lidl

El set está pensado para trabajar prácticamente todo el cuerpo. La bola de masaje permite actuar sobre puntos concretos, como la espalda, los glúteos o las plantas de los pies, mientras que el rodillo facilita un masaje más amplio en zonas como las piernas o la espalda. Este tipo de accesorios se utilizan también en disciplinas como yoga, pilates o entrenamiento de movilidad, donde ayudan a relajar el tejido muscular y a mejorar la flexibilidad.

Además, su diseño compacto y ligero permite transportarlo fácilmente, por lo que se puede llevar en la mochila del gimnasio o incluso utilizar en casa sin necesidad de equipamiento adicional. Esa es precisamente una de las claves de su éxito en el mercado del fitness doméstico, que en los últimos años ha crecido de forma notable gracias al interés por entrenar sin salir de casa.

No es la primera vez que Lidl logra generar expectación con productos deportivos a precios muy bajos. La cadena alemana se ha convertido en una de las grandes sorpresas del sector gracias a su catálogo semanal de artículos que van desde equipamiento de entrenamiento hasta accesorios de recuperación muscular como éste. Su estrategia consiste en lanzar productos funcionales y económicos que, en muchos casos, se agotan en pocos días debido a la alta demanda. Por este motivo, muchos clientes ya están atentos a la llegada del viernes 20 de marzo para hacerse con este kit.