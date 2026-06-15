Los extranjeros reciben el 41% de ayudas para rentas bajas en el País Vasco pese a ser un 10% de la población

Las personas de nacionalidad extranjera representan el 41,08% de los beneficiarios de las ayudas para las rentas más bajas en el País Vasco —una subvención que recibe el nombre de Renta de Garantía de Ingresos (RGI)— pese a que las personas extranjeras sólo son el 10,6% de los habitantes de la autonomía.

El Gobierno vasco de coalición entre el PNV y el PSOE ha entregado estas cifras, después de que la diputada de Vox en el Parlamento autonómico, Amaia Martínez, solicitase los datos a través de una solicitud de información.

La administración vasca define esta ayuda como una herramienta «necesaria» para «garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a las personas y unidades convivenciales que carecen de recursos económicos suficientes». Y añade que es un «apoyo temporal o complementario para facilitar la autonomía personal y la integración social».

Por un lado, se detalla el número total de «personas titulares», es decir, los ciudadanos que tienen derecho a esta ayuda. Mientras que en 2024, el porcentaje de extranjeros que eran titulares de la renta de garantía de ingresos era de apenas el 32,57%, en este 2026, esa cifra ha aumentado dos puntos hasta el 34,6%.

Beneficiarios extranjeros suben 4 puntos

Respecto al número de beneficiarios, es decir, los que efectivamente han recibido ese tipo de renta básica, el porcentaje es mayor: el porcentaje de extranjeros que reciben esta ayuda asciende hasta el 41,08%. Es decir, cuatro de cada 10 personas que se benefician de este ingreso son de nacionalidad extranjera.

Un dato que ha crecido en los dos últimos años en cuatro puntos. Y es que en 2024, la proporción de extranjeros que recibía la Renta de Garantía de Ingresos era del 37,09%.

Este mismo crecimiento puede observarse en el gasto anual que conlleva esta ayuda para las arcas públicas vascas. En 2024, el gasto total fue de 477,9 millones de euros, de los cuales 195,3 millones fueron destinados a personas de titularidad extranjera. Es decir, le correspondió un 40,8% del total.

Sin embargo, del dinero destinado en lo que va de 2026 a la Renta de Garantía de Ingresos (132,7 millones de euros), el 43,2% ha ido a parar a personas de nacionalidad extranjera. En total son 57,4 millones.

El 10% de la población es extranjera

Desde Vox resaltan que este tipo de ayudas no exigen al receptor tener residencia legal en la autonomía vasca. En su lugar, sólo exigen 10 años de empadronamiento. Es decir, según el partido de Santiago Abascal, las personas en situación administrativa irregular podrían seguir solicitando esta ayuda.

Todo ello a pesar de que la población extranjera representa un 10,6% del total de los habitantes del País Vasco. La autonomía gobernada por el PNV y el PSOE está entre las comunidades con menor presencia de colectivos de otros países. La media nacional se sitúa en el 14,6%.

La autonomía con menos presencia de residentes foráneos es Extremadura, con apenas 5 extranjeros por cada 100 extremeños. En oposición, las Islas Baleares concentran el mayor número de población de otros países: un 21,8% del total.