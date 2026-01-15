Los separatistas de un pueblo de Mallorca celebran su fiesta más emblemática al grito de «Puta España»

Los independentistas que gobiernan el Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) han vuelto a exhibir su odio visceral a España, esta vez con la excusa de Sant Antoni, una de las fiestas populares más emblemáticas de la isla. Y para expresar su hispanofobia, los separatistas de Més han difundido una glosa plagada de rimas marcadas por su fuerte carácter ideológico, tildando al Estado de «mentiroso y expoliador» y finalizando con un «Puta España».

Antes de adentrarse en el contenido de la letra, cabe explicar que las llamadas glosas son coplas populares que se cantan tradicionalmente durante las fiestas de Sant Antoni en Mallorca, acompañadas normalmente de instrumentos como la ximbomba. Se trata de un elemento cultural propio de Sant Antoni, como los demonios o las hogueras.

Los independentistas del Ayuntamiento de Manacor liderado por el polémico alcalde Miquel Oliver aprovechan su glosa de Sant Antoni 2026 para faltar al respeto e insultar con el siempre recurrente «Puta España». Además, no tienen reparos en calificar al Estado de «mentiroso y expoliador».

El poema no está exento de críticas a PP-Vox y a la «ultraderecha». Tampoco faltan las pullitas al tenista mallorquín Rafael Nadal, a quien el primer edil de Manacor acusó de «vivir al margen del municipio». «El alcalde sabe aguantar / la presión que es mucha. / ¿El mandato acabará / sin estatua de Rafa Nadal?», reza el poema con sátira.

«Fachas muertos y puta España de mierda»

El pasado 23 de diciembre, el alcalde independentista de Manacor volvió a expresar su odio a España en un mensaje en redes sociales. «Fachas muertos y puta España de mierda», manifestó en Facebook e Instagram en una carta de despedida de un amigo recientemente fallecido.

Un episodio con idénticas connotaciones que su mensaje navideño de 2022 siendo también alcalde de la capital de la comarca de Llevant en Mallorca, cuando felicitó las entrañables fiestas de Navidad con un «Bon Nadal y puta España».

Por si fuera poco, Miquel Oliver se personó en la comisaría de la Policía Local de Manacor y retiró la foto del Rey de España y la bandera de uno de los despachos de los mandos del Cuerpo, tal y como informó en exclusiva OKBALEARES.

Glosa completa de Més-Esquerra

Donam el sus a la guerra, / de gloses anam farcits. / Entre bramuls, grunys i crits, / les millors, de MÉS-Esquerra.

Som capital comarcal: / bon comerç, gastronomia… / Una ciutat genial / que milloram dia a dia.

Un govern de gent condreta, / molt més fort amb majoria. / Sant Antoni no ho voldria / que comandàs la ultradreta.

Tots pregam decreixement, / que Mallorca farà un tro. / I el PP de Manacor / encara vol més ciment.

Quan al poble ve la fosca / en Parín es converteix. / Contra el mal ell es vesteix / cada nit de Super Mosca.

Sant Antoni perd la calma / pel maltracte reincident / i na Sansó, de moment, / no ha duit ni un euro de Palma.

El batle sap aguantar / la pressió que fa colló. / El mandat acabarà / sense estàtua d’en Guixó?

Si fas qualque dolentia / amb patinet, cotxe o moto, / sortiràs multat i amb foto / al Facebook de Policia.

Ja tenim en el Mercat / la font nova que és divina. / Si bada més el jutjat / hi posarem la piscina.

No és del PP, que en té sis; / ni dels de Vox, quin terror! / El cap de l’oposició / és en José Antonio Argiz…

És un estat mentider / que espolia sense por, / tant amb PSOE com PP, / «Puta Espanya» vol dir això.

Sant Antoni és i serà / el sant més potent de l’illa, / que Mallorca sempre brilla / quan fa festa en català.