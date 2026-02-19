Cierre por obras y traslado de la comisaría de la Policía Nacional en Playa de Palma
Los trabajos que se acaban de iniciar está previsto que acaben en unos diez meses
La oficina de denuncias de 8 a 24:00 horas estará operativa en la avenida América, 11
La comisaría de la Policía Nacional de Playa de Palma se trasladará provisionalmente por reforma a la Oficina de Distrito de Playa de Palma y el Pla de Sant Jordi del Ayuntamiento de Palma, situada en la avenida América, 11.
Se trata de unas obras que se acaban de iniciar y está previsto que acaben en unos diez meses, puesto que será una reforma integral que afectará a todos los despachos, oficina de denuncias, calabozos diferentes salas, baños, garaje y vestuarios, según ha informado el cuerpo policial.
Durante este periodo, los agentes de las distintas unidades se trasladarán a las dependencias municipales, donde instalará la oficina de denuncias que estará operativa entre las 08.00 horas y las 24.00 horas.
La Policía Nacional ha indicado que prestará servicio en el distrito de Playa de Palma gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palma y de la Policía Local. Igualmente, las unidades de Seguridad Ciudadana patrullarán por las calles del distrito como hasta el momento.