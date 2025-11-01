Detenidos cuatro senegaleses muy violentos por una oleada de robos a turistas en la playa de Palma

Playa de Palma vivió horas de caos y tensión cuando la Policía Nacional detuvo a cuatro hombres de origen senegalés, presuntamente responsables de una serie de delitos que han generado alarma entre turistas y vecinos. Los arrestados están acusados de seis hurtos, un robo con violencia, un delito de estafa y un delito contra la seguridad del tráfico.

Los hechos comenzaron el pasado sábado, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), dentro del Plan Turismo Seguro, detectaron un vehículo de gran cilindrada circulando a gran velocidad por la calle Llaut. El coche, ocupado por los cuatro sospechosos, intentó eludir a la policía realizando maniobras peligrosas en plena vía pública. Tras una persecución tensa, varias patrullas lograron interceptar el vehículo cerca de Llucmajor.

Durante el registro, los agentes hallaron diez teléfonos móviles de alta gama, dinero en efectivo, un reloj y una mochila negra que contenía varios objetos con restos de arena. Uno de los hombres intentó deshacerse discretamente de un móvil rosa, lanzándolo bajo el coche. La policía confirmó rápidamente que todos los dispositivos habían sido robados previamente, revelando un patrón organizado de delitos itinerantes dirigido contra turistas.

Según las investigaciones, los arrestados operaban frente a discotecas y locales turísticos, acercándose a los turistas con gestos de baile o amistad para distraerlos y sustraer sus pertenencias. En uno de los casos, un turista que recriminó a los agresores fue golpeado en la cara, convirtiendo el hurto en un robo con violencia. Posteriormente, se identificó otra víctima que perdió su móvil junto con una tarjeta bancaria, y que sufrió un intento de uso fraudulento de la tarjeta, derivando en un delito de estafa.

El conductor del vehículo, además, fue imputado por un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducción, completando un cuadro de delitos múltiples y coordinados que puso en riesgo a varios turistas y peatones de la zona.

Las fuentes policiales explican que los delincuentes actuaban de manera sincronizada y rápida, aprovechando la concentración de turistas en Playa de Palma. Los móviles intervenidos fueron devueltos a sus propietarios, mientras la investigación continúa abierta, sin descartarse que estos individuos puedan estar relacionados con otros hechos delictivos en la isla.

Vecinos y comerciantes de la zona relataron escenas de tensión durante la persecución y detención: vehículos a gran velocidad, agentes persiguiendo a los sospechosos y turistas sorprendidos por los robos. La rápida actuación de la Policía Nacional evitó que los delincuentes continuaran con su ola de hurtos, mostrando la importancia de los planes de seguridad dirigidos a proteger a los visitantes en puntos turísticos clave.

Este operativo, que forma parte del Plan Turismo Seguro, subraya la necesidad de reforzar la vigilancia en zonas de ocio y calles concurridas, y pone de relieve cómo la coordinación policial puede prevenir que bandas itinerantes conviertan la diversión de los turistas en un blanco fácil para el delito.