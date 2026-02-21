La mujer que arropó a la esposa del DAO la noche clave estuvo enchufada de asesora en Moncloa por Zapatero

La mujer que se presentó en el domicilio oficial del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, alias Jota, la noche en que se conoció la admisión a trámite de la querella contra él por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación, llegó a su actual puesto en la cúpula policial tras un recorrido laboral que comenzó como asesora –personal eventual– en el área de protocolo de La Moncloa durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, según fuentes consultadas por OKDIARIO.

Se trata de Toñi, secretaria particular del subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, Luis Carlos Espino, y esposa de Segundo Martínez, ex alto cargo policial con una dilatada vinculación con el PSOE.

La noche del pasado martes, OKDIARIO grabó en exclusiva cómo Toñi, junto al jefe de Gabinete del director general de la Policía, Alejandro Herrero, y al asesor personal del mismo director general, Julián Pingarrón, entraban en el edificio ubicado en el barrio madrileño de Chamartín donde reside oficialmente el ex número 1 de la Policía Nacional.

Toñi fue la primera en llegar al inmueble. Lo hizo en solitario y, según las imágenes captadas por este medio, fue recibida directamente por el propio Jota González, quien al abrirle la puerta le dijo: «Pasa, no sabía que eras tú».

Tras un breve encuentro en el interior del domicilio oficial, una reportera de OKDIARIO abordó a Toñi a la salida del edificio para preguntarle por el estado del ex DAO. Su respuesta fue un ejercicio de evasivas: aseguró que «no había podido verle» y restó importancia a su presencia allí alegando que «no tenía tanta relación con él» y que ella «sólo se ocupaba de las tareas de la casa».

A la salida de la casa, Toñi dice a OKDIARIO que sólo vio un segundo al ex DAO ya que el policía ya jubilado se fue rápidamente a otra habitación. Fuentes del entorno de Toñi indican que realmente visitó a la esposa que estaba desolada tras descubrir la infidelidad.

Minutos después hicieron su aparición Herrero y Pingarrón, completando así una visita de apoyo que pone de relieve la red de lealtades que sostiene a los altos mandos del cuerpo bajo la dirección del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Enchufes en Moncloa

El historial laboral de Toñi ha sorprendido a quienes la han conocido a lo largo de su trayectoria profesional. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, accedió al Palacio de La Moncloa durante la etapa de Zapatero como personal eventual en el área de Protocolo de Presidencia del Gobierno, una figura de libre designación que no exige concurso público y que depende directamente de la confianza política del presidente y el partido de turno.

Con posterioridad, y para sorpresa de sus compañeros, logró acceder como interina a los cuerpos generales de la Policía Nacional para consolidar finalmente su posición como funcionaria de carrera en el mismo organismo. Un itinerario que, a juicio de las mismas fuentes, habría sido difícil de explicar sin los apoyos políticos adecuados.

Este tipo de trayectoria, que va del cargo de confianza política a la funcionarización en un cuerpo del Estado, ha sido históricamente uno de los mecanismos más señalados por los críticos del sistema de nombramientos en la Administración española.

El marido: hombre de Zapatero

La presencia de Toñi aquella noche no puede desvincularse de la figura de su marido, Segundo Martínez, uno de los nombres más relevantes de la policía política del zapaterismo. Natural de la comarca de Babia, en León, Martínez inició su carrera en la lucha contra ETA, lo que le valió un rápido ascenso hasta la Jefatura Superior de Castilla y León.

En 2004, Zapatero lo nombró jefe de Seguridad de Presidencia del Gobierno, convirtiéndolo en uno de sus hombres de máxima confianza durante sus dos legislaturas en La Moncloa. Fue precisamente en ese periodo cuando su esposa fue colocada como asesora de Protocolo de Presidencia, en lo que las fuentes consultadas describen como uno de los múltiples enchufes que caracterizaron aquella etapa.

Tras su jubilación en 2017, el nombre de Segundo Martínez ha seguido apareciendo en informaciones de calado. En 2022 volvió a salir a la luz como posible nexo entre el ex presidente Zapatero y la multinacional china Huawei en España.

En 2018, se conoció que el comisario jubilado habría regentado de forma encubierta una academia de preparación para el ingreso en la Policía Nacional, ocultando su vinculación para poder seguir cobrando el 100% de su pensión.

La querella contra el ex DAO ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid. Los cargos incluyen agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. González ha cesado en sus funciones, pero la investigación judicial que ahora se abre promete alumbrar muchas más sombras sobre la cúpula policial del Gobierno de Pedro Sánchez. Aquella visita nocturna de un martes de febrero en Chamartín podría haber sido, simplemente, el primer hilo de un ovillo mucho más grande.