La esposa del jefe de Seguridad de Zapatero fue a consolar a la mujer del ex DAO desolada tras descubrir la infidelidad

La caída del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha destapado una tupida red de lealtades que sostiene a los altos mandos del cuerpo bajo la dirección del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Apenas conocida la admisión a trámite de la querella contra el DAO por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación, tres personas de su entorno más cercano —y con influencia directa en la cúpula policial— se han personado en su domicilio oficial en Madrid para arroparle.

Entre ellas, la esposa de Segundo Martínez, ex jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, quien según ha podido saber OKDIARIO acudió en primer lugar para consolar a la mujer del ex número uno de la Policía Nacional.

Las imágenes, obtenidas en exclusiva por OKDIARIO, muestran a Toñi —secretaria particular del subdirector general de Logística e Innovación, Luis Carlos Espino, y esposa del ex alto cargo policial Segundo Martínez— entrando ese martes por la noche en el inmueble situado en el barrio madrileño de Chamartín donde reside González con su familia.

Minutos después llegaron al mismo edificio Alejandro Herrero, jefe de Gabinete del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y Julián Pingarrón, asesor personal de ese mismo director general.

La mujer entró primero en solitario. Su propósito, según ha podido confirmar este medio, era ver a la esposa del DAO, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años. El propio González le abrió la puerta: «Pasa, no sabía que eras tú», le dijo al reconocerla en el umbral de su domicilio oficial.

Evasivas a la salida

Tras un breve encuentro en el interior del piso, una reportera de OKDIARIO abordó a Toñi a la salida para preguntarle por el estado del ex número 1 de la Policía Nacional.

La respuesta fue un ejercicio de evasivas: aseguró que «no había podido verle» y restó importancia a su presencia allí alegando que «no tenía tanta relación con él» y que ella «sólo se ocupaba de las tareas de la casa». Las imágenes grabadas por este medio contradicen esa versión.

Los otros dos visitantes no eran figuras secundarias. Alejandro Herrero es el hombre que gestiona la agenda y los asuntos internos del director general Pardo Piqueras, al que fuentes consultadas por este medio describen como «buen profesional».

Julián Pingarrón, por su parte, ejerce como asesor personal de ese mismo mando. Que ambos se hayan desplazado juntos, de noche y en el contexto inmediato a la admisión de la querella, dibuja con nitidez el grado de vinculación personal entre la plana mayor de la Dirección General y el DAO investigado.

La sombra del zapaterismo

La presencia de Toñi en el domicilio del DAO no es un detalle menor. Su marido, Segundo Martínez, es uno de los nombres más relevantes de la llamada policía política del zapaterismo.

Natural de la comarca de Babia, en León, Martínez inició su carrera en la lucha antiterrorista contra ETA, lo que le valió un rápido ascenso hasta la Jefatura Superior de Castilla y León. Fue en 2004, sin embargo, cuando su figura cobró verdadera dimensión política: Zapatero lo nombró jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, convirtiéndolo en uno de sus hombres de máxima confianza durante sus dos legislaturas en La Moncloa.

En ese mismo entorno de poder, su esposa fue colocada como jefa de Protocolo de Presidencia, en uno de los múltiples enchufes que caracterizaron aquella etapa.

La familia Martínez se ha movido durante dos décadas en los aledaños del poder socialista con una naturalidad que algunos mandos del cuerpo califican de procaz. Años después de abandonar el cargo policial, Segundo Martínez pasó a trabajar para la empresa tecnológica asiática Huawei en España, y su nombre ha vuelto a aparecer en 2022 como posible nexo entre el ex presidente y la multinacional china.

En 2018, El Confidencial reveló que el comisario jubilado regentaba de forma encubierta una academia de preparación para el ingreso en la Policía Nacional, ocultando su vinculación para poder seguir cobrando el 100% de su pensión. Martínez se jubiló en 2017, pero la dilatada vinculación de su entorno con el PSOE, según las fuentes consultadas, se mantiene hasta hoy.

La visita al domicilio oficial del DAO la noche del martes —cuando la querella ya era un hecho judicial consumado— ofrece una instantánea reveladora del estado de la cúpula policial: lealtades tejidas durante años que no se disuelven con un auto judicial, y que ahora quedan fijadas en imágenes. El caso DAO ha empezado a germinar, y lo que asoma al otro lado es un tapiz de complicidades que va mucho más allá de un solo nombre.