El PP cita en el Senado a Zapatero, su conseguidor ‘Julito’ y el presidente de Plus Ultra

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre la trama PSOE y sus ramificaciones ha citado al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo lunes 2 de marzo, esto es, plena campaña de las elecciones de Castilla y León.

«Está de sospechas de corrupción hasta las cejas», ha señalado Alicia García en un vídeo difundido por el PP justo después de la reunión que ha mantenido este jueves la Mesa de dicha comisión de investigación de la Cámara Alta.

También ha avanzado que Julio Martínez Martinez Julito, conseguidor de Zapatero, administrador único de Análisis Relevante SL (empresa de la que cobró el ex presidente por asesorías) y cliente de la agencia de marketing de sus hijas, ha sido convocado para el 26 de febrero, mismo día en que tendrá lugar la pegada de carteles de la campaña en Castilla y León.

Por su parte, el día antes, tendrá que comparecer en esta misma comisión el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el 25 de febrero.

La dirigente popular ha aseverado que «la huida de Zapatero ha llegado a su fin», al tiempo que ha recordado que en el Senado «tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narcodictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello», ha enfatizado, apuntando a una presunta financiación irregular de los socialistas.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado. (Foto: PP)

Precisamente, respecto al líder del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García ha advertido de que «está acorralado por la Justicia porque se rodeó de comisionistas, acosadores, corruptos y conseguidores», añadiendo que «les dejó vía libre para poderlo tener él también y tejer una red de tráfico de influencias y silencios cómplices».

«Nexo corruptor»

Junto a ello, la portavoz del Grupo Popular en el Senado ha señalado al expresidente Zapatero como «el presidente en la sombra para algunas cosas y el germen de todo», además de ser «el nexo corruptor entre Sánchez y el PSOE con la narcodictadura de Maduro»,

Así, ha hecho hincapié en que, tras las presiones de Zapatero al Gobierno, el Ejecutivo de Sánchez rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros, «de todos los españoles», ha subrayado sobre una compañía a la que se le concedió la condición de estratégica en un polémico proceso. «Lo que entonces generó multitud de sospechas, hoy son pruebas acumuladas de un negocio redondo para el PSOE, Pedro Sánchez, Maduro, y Zapatero y su familia», ha apostillado Alicia García.

«Plus Ultra recibe 53 millones de euros de todos los españoles, un amigo de Zapatero cobra una importante comisión por el rescate; Zapatero recibe su parte cobrando por asesorías fantasmas a este amigo, su familia también le facturaba, las petroleras chavistas cobraban la deuda que tenía Plus Ultra con ellas, y Sánchez se ganaba el favor de Maduro y de las maletas de Delcy», ha relatado la portavoz.

En este sentido, ha denunciado que «todos ellos se hicieron de oro con el sufrimiento del pueblo venezolano y con los impuestos de los españoles». «Se creyeron impunes y pensaron que nunca tendrían que asumir responsabilidades; pero se equivocaron. Ese momento ha llegado», ha remarcado.

Además, la dirigente popular ha declarado que «Zapatero mostró el camino de la corrupción personal y del partido y Sánchez lo convirtió en sistema», asegurando que el PP hará valer su mayoría absoluta para que «unos y otros rindan cuentas» a todos los españoles en esta comisión de investigación del Senado.