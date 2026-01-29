La empresa del conseguidor de Zapatero entra en la lista negra del Registro tras no presentar cuentas

Análisis Relevante SL, la consultora del amigo íntimo del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que contrató a la agencia de marketing digital sus hijas, tiene cerrada su hoja registral desde el pasado lunes tras no presentar sus cuentas de 2024. En este momento, las últimas cuentas que figuran como depositadas por la sociedad de Julio Martínez Martínez son las de 2023, que en diciembre del año pasado todavía no estaban disponibles para su consulta pública. Las de 2024 siguen estando accesibles.

Esta sociedad, que ha pasado así a formar parte de la lista negra del Registro Mercantil, tiene como administrador único a Julio Martínez Julito, el empresario alicantino detenido en diciembre de 2005 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presunto blanqueo de fondos en el caso Plus Ultra. Éste es el nombre de la compañía rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia en una controvertida operación, dado que no se trataba de una empresa «estratégica».

Se da la circunstancia de que Julito Martínez administra decenas de empresas en un entramado mercantil que abarca desde el sector aéreo hasta la gestión inmobiliaria, el alquiler de locales o la industria agropecuaria, entre otros ámbitos.

Como ha publicado OKDIARIO a partir de fuentes de la investigación, Martínez habría actuado como testaferro de Zapatero e incluso habría tenido un papel clave en la relación de Zapatero con Venezuela, donde el ex líder del PSOE «se ha hecho millonario negociando con petróleo, oro y otros recursos», según declaró Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, a este periódico antes de entrar en prisión.

Las fuentes de la investigación sitúan la localidad almeriense de Vera, en concreto, la urbanización El Mirador, como el lugar donde Zapatero y Julito Martínez forjaron su amistad. El empresario alicantino administra sociedades domiciliadas en esta urbanización, en el mismo enclave donde Zapatero mantuvo su residencia de verano durante años. Así ocurre con Voli Analítica SL y ASP Rentas SL, según datos del Registro Mercantil.

Otras sociedades vinculadas a Martínez son Afitta Capital SL, Rentas Emeritenses SL, Merida Capital SL, Matriz Sostenible SL, Idella Consulenza Strategica SL, Zenitram Partners SL o Agropecuaria Lucena SL, entre otras. La mayoría de estas entidades tienen su domicilio social en una nave industrial de Petrer (Alicante).

Con cero trabajadores

En concreto, las últimas cuentas depositadas por Análisis Relevante SL en el Registro Mercantil recogen que esta empresa –constituida en febrero de 2020 y con sede en Madrid– cerró el año 2023 con una cifra de negocio de 125.875 euros, mientras que en el anterior facturó 200.572 euros.

La memoria de esta microempresa de Julio Martínez indica además que esta facturación la logró con cero trabajadores, no presentando, por tanto, ningún desembolso en el apartado de gastos de personal.

El objeto social de esta sociedad, detalla la documentación oficial consultada por este periódico, es la «prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría y otros servicios similares en el ámbito de la organización y gestión».

De igual modo, también incluye entre su actividad «la definición y elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado, de interpretación y análisis de información, de consultoría de marketing de servicios, de asesoramiento relacionado con los sectores económicos, sociedades, entidades e instituciones».

Las hijas de Zapatero

Análisis Relevante SL ha sido cliente de Whathefav SL, la agencia de marketing y comunicación de las hijas del ex presidente socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa, constituida en 2019.

De hecho, Martínez tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la firma de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO.

La propia agencia de Laura y Alba Zapatero Espinosa reconoció durante meses en su página web que Análisis Relevante SL era uno de sus clientes. En 2024, último año de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, la agencia de las hijas de Zapatero facturó 471.810 euros y cerró dicho ejercicio con un saldo positivo de 125.639 euros.