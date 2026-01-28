La UDEF encontró en una casa de ‘Julito’ Martínez 12 Nokias y una foto impresa suya con Zapatero

Julio Martínez Martínez, conocido por sus amigos como Julito y detenido en el caso Plus Ultra, viajó con José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron en su casa una foto impresa en papel suya con el ex presidente del Gobierno, además de 15 teléfonos, 12 de ellos modelos de Nokia, que no pueden ser rastreados.

El pasado 12 de diciembre de 2025, la UDEF registró las casas y las empresas Julio Martínez tras ordenárselo la juez Esperanza Collazos, que dirige la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 15. Martínez está investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y fraude en la pieza secreta de la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Los agentes de la UDEF acudieron a sus propiedades de Madrid y Elda (Alicante). En concreto, en su piso del barrio de Salamanca, ubicado en la calle madrileña de Diego de León, los policías encontraron un total de 15 móviles; 12 Nokia y tres smartphones actuales.

El amigo de Zapatero aseguró que custodiaba los Nokia porque los usaba en el pasado y que no se había apresurado a tirarlos a la basura. Dijo que ya no los utilizaba. No obstante, estos dispositivos sirven en la actualidad para mantener conversaciones seguras.

La UDEF requisó todos estos dispositivos, junto a los ordenadores que encontraron en la casa. Fuentes de la investigación aseguran que también se llevaron el portátil de su mujer. Julio Martínez Martínez explicó a su entorno que se llevaron «todo» de su casa.

La relación con Zapatero

Julio Martínez Martínez es muy amigo de José Luis Rodríguez Zapatero desde hace muchos años. Ambos se conocen desde hace más de una década y el que fuera jefe del Ejecutivo también le llama Julito como el resto de sus amigos. Julito presumía en su entorno de tener fotografías con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Los dos comparten la afición de salir a correr por la naturaleza. Zapatero se aficionó al running de forma más intensa cuando dejó la presidencia del Gobierno, llegando a hacer muchos días hasta 10 kilómetros de carrera.

Julio Martínez Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero no sólo comparten aficiones deportivas, también han viajado juntos a Venezuela. Fuentes de su entorno aseguran que Julito ha acompañado a Zapatero en sus viajes a Caracas como un turista más, si bien ambos tienen negocios en Venezuela.

Julito controla decenas de empresas, algunas vinculadas a su familia e hizo gestiones para la aerolínea chavista Plus Ultra. Algunas de estas compañías han tenido pleitos civiles en los tribunales, tal y como aseguran fuentes de la investigación.

El rescate de Plus Ultra

Julio Martínez Martínez está investigado por un presunto blanqueo de dinero internacional a través de los 53 millones que pagó el Gobierno de España para rescatar a la aerolínea Plus Ultra. Víctor Ábalos, el hijo del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, reveló que Zapatero presionó para que se concediese esta ayuda desde el Ejecutivo.

En el programa El precio de…, en Telecinco, que tuvo como protagonista al hijo del ex ministro socialista, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, puso el foco en las acusaciones vertidas por Ábalos Jr. contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. «Dices que Zapatero se llevó una tajada importante del rescate de Plus Ultra, ¿de cuánto fue esa tajada? Y, ¿se ha lucrado de la narcodictadura venezolana?», preguntó Inda a Ábalos.

Éste dijo no saber «si Zapatero se ha llevado algo», a lo que Inda le interpeló: «Si ha trabajado de lobby, eso no se hace gratis», y Ábalos concedió que «en esos ámbitos nadie se lleva nada gratis. Yo no sé cuánto se llevó Zapatero ni ninguna de las partes. Pero sí sé que Plus Ultra es un negocio, que es casi pequeño al lado del volumen de operaciones que se manejan. Cuando hablo de Zapatero hablo de la cara más visible que hay, pero hay otros lobbistas, como José Blanco, como Rafael Catalá, González Pons, o el propio Moratinos».

El hijo de Ábalos aseguró, en el programa que presenta Santi Acosta, que «el rescate de Plus Ultra es una operación propia de Zapatero».