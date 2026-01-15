Víctor Ábalos a Eduardo Inda: «El rescate de Plus Ultra fue una operación de Zapatero para hacer negocio»
Eduardo Inda formó parte del equipo de periodistas de investigación que participaron en el programa El precio de…, en Telecinco, que tuvo como protagonista a Víctor Ábalos, el hijo del ex ministro socialista José Luis Ábalos, hoy en prisión provisional. El director de OKDIARIO puso el foco en las acusaciones vertidas por Ábalos Jr. contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. «Dices que Zapatero se llevó una tajada importante del rescate de Plus Ultra, ¿de cuánto fue esa tajada? Y, ¿se ha lucrado de la narcodictadura venezolana?», preguntó Inda a Ábalos.
Éste dijo no saber «si Zapatero se ha llevado algo», a lo que Inda le interpeló: «Si ha trabajado de lobby, eso no se hace gratis», y Ábalos concedió que «en esos ámbitos nadie se lleva nada gratis. Yo no sé cuánto se llevó Zapatero ni ninguna de las partes. Pero sí sé que Plus Ultra es un negocio, que es casi pequeño al lado del volumen de operaciones que se manejan. Cuando hablo de Zapatero hablo de la cara más visible que hay, pero hay otros lobbistas, como José Blanco, como Rafael Catalá, González Pons, o el propio Moratinos».
Especificó que «el rescate de plus Ultra es una operación propia de Zapatero. Tiene sus negocios que lleva a cabo en países en los que él tiene presencia y agencia». Inda le señaló a Ábalos: «Vienes a decir que en España el que manda es Zapatero, ¿y en el Ministerio del Interior?». «Sí, eso es lo grave».
Ábalos aseguró que se están produciendo movimientos, auspiciados por Zapatero, para traicionar a Pedro Sánchez. Preguntado por Inda, Ábalos aseguró que «Antonio Hernando y Óscar López están haciendo un montaje para traicionar a Pedro Sánchez, para derrocarle. Quieren derrocar al presidente. Zapatero, poco a poco, va ocupando poder y va colocando a su gente.
«¿Pedirá el indulto si es condenado?»
Eduardo Inda sacó a colación las revelaciones que José Luis Ábalos y, especialmente, Koldo García han hecho en la entrevista exclusiva que OKDIARIO ha venido publicando recientemente. «Tu padre es verdad que está tirando de la manta un poquito. A mí algún magistrado del Supremo me dice que es porque ha llegado a un acuerdo para que le concedan el indulto si llega a ser condenado. ¿Tu padre pedirá el indulto si es condenado?», le preguntó Inda a Ábalos, que no quiso responder directamente y regateó ese extremo: «Yo te puedo decir que mi padre no tiene nada pactado, ni con el presidente ni con nadie. Eso se puede ver en cómo el partido ha encapsulado este asunto desde el principio». Insistió Inda en si va a pedir el indulto, y de nuevo, no quiso responder a esa cuestión Ábalos: «Lo primero que quiere es saber qué va a pasar con él en el juicio. Mi opinión es que esto se va a acabar cuando salga de España».
