Adiós a las plantas que se mueren siempre: la especie ultra resistente que decora tu casa y es casi inmortal

¿Cansado de plantas que se marchitan y mueren en cuanto pasan dos días sin regarlas o sin recibir luz natural? Muchas personas tratan de darle un toque de frescura y armonía a su hogar con plantas, pero la mayoría se encuentran con una realidad mucho menos idílica de lo que imaginaban. Afortunadamente, existen especies muy resistentes que exigen unos cuidados muy sencillos. Una de las más populares es el ficus elástica, originario de zonas tropicales de India, Indonesia y Malasia.

Las especies tropicales se han convertido en una de las principales tendencias en la decoración del hogar, pero muchas exigen niveles de humedad muy precisos y constantes y cuidados minuciosos. En cambio, el ficus elástica se adapta al riego irregular y a la luz indirecta. Ahora bien, conviene recordar que su principal enemigo es el exceso de agua, ya que el encharcamiento puede provocar que las raíces se pudran. Pero este problema tiene fácil solución; sólo necesita una maceta con buen drenaje y riegos moderados.

Ficus elástica, la planta más resistente para tu hogar

Una de las principales características de esta planta son sus hojas grandes, gruesas y de color verde intenso y brillante, las cuales aportan estilo y sofisticación en cualquier rincón del hogar. Muchos consideran que el ficus elástica es un elemento decorativo en sí mismo, y no es para menos. Gracias a su altura y su porte elegante, añade un punto focal sin saturar visualmente el espacio. Muchos diseñadores de interiores eligen esta planta porque encaja con todos los estilos decorativos.

Reproducción

A diferencia de otras especies que crecen descontroladamente, el ficus elástica crece de forma vertical, desarrollando nuevas hojas desde la parte superior del tallo. Si las condiciones son favorables, en interiores puede alcanzar entre 1,5 y 2 metros. Además, tolera muy bien la poda, así que se puede controlar su altura. También se puede reproducir mediante esquejes, convirtiéndose así en una gran opción para multiplicar y compartir.

Para empezar, es importante elegir un tallo sano y firme que tenga al menos dos o tres hojas y, sobre todo, un nudo visible (el punto donde nace una hoja, ya que desde allí se desarrollarán las raíces). Con una tijera de podar o un cuchillo bien afilado y previamente desinfectado, se debe hacer un corte limpio justo por debajo de ese nudo, obteniendo un esqueje de aproximadamente 10 a 15 centímetros. Una vez preparado el esqueje, se introduce el tallo en un recipiente transparente lleno de agua, de tal forma que el nudo quede sumergido, pero no las hojas. El recipiente hay que colocarlo en un ambiente cálido y con buena luz indirecta, cambiando el agua cada pocos días. En unas tres a cinco semanas comenzarán a aparecer las raíces. Así, a partir de una sola planta de Ficus elastica, es posible obtener nuevos ejemplares para ampliar la decoración del hogar o compartir con familiares y amigos.

Cuidados

«Esta guía completa sobre el ficus elástica te va a ayudar a entender los tres aspectos clave para que crezca sano y fuerte: la luz, el sustrato y el riego. Los gomeros son árboles, por lo que necesitan muy buena iluminación, con abundante luz indirecta y, de ser posible, ubicados cerca de una ventana. Si lo vas a tener en interior, la elección de la variedad depende del espacio y de la cantidad de luz disponible. En ambientes con menos luz conviene optar por ejemplares de hojas bien oscuras, ya que contienen más clorofila, captan mejor la luz y realizan la fotosíntesis de manera más eficiente. En cambio, si contás con una fuente de iluminación abundante, podés elegir un gomero variegado. Eso sí, ambos necesitan buena luz, aunque las variedades de hoja oscura toleran un poco más la escasez.

En cuanto al sustrato, debe ser suelto y bien aireado. Podés agregar perlita y vermiculita para mejorar el drenaje y evitar el exceso de agua. Y justamente el riego es uno de los puntos más importantes: los gomeros no se llevan bien con el riego excesivo. Es preferible espaciarlo y dejar que el sustrato se seque bien entre riego y riego. Mejor quedarse corto que excederse. ¿Cómo comprobarlo? Metiendo el dedo en la tierra o utilizando un palito para verificar la humedad antes de volver a regar. Como tip extra, conviene limpiar regularmente sus hojas, que son grandes y acumulan polvo; mantenerlas limpias les permite captar mejor la luz y favorecer su desarrollo».

Como muchas plantas de interior, el ficus elástica contribuye a mantener un entorno más agradable y visualmente relajante. Uno de los mayores atractivos de esta especie es que es ideal tanto para principiantes como para quienes tienen experiencia en el cuidado de las plantas. No se marchita de inmediato ante un error, no exige atención diaria y responde bien a cuidados básicos.