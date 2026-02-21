Semana Santa en Sevilla 2026: éste es el número del sorteo para las sillas de la carrera oficial

Cada año, cuando empieza la Cuaresma, Sevilla comienza a poner en marcha una maquinaria que no sólo tiene que ver con las procesiones, sino también con todo lo necesario para que miles de personas puedan verlas desde el recorrido diseñado que se conoce como carrera oficial. Es un proceso largo, conocido por los sevillanos y a la vez rodeado de cierta expectación, porque no es fácil conseguir una de esas sillas temporales. El primer paso siempre llega igual, con el sorteo público que determina desde qué solicitud se empezarán a adjudicar los abonos disponibles.

Ese sorteo tuvo lugar ayer, en el primer viernes de Cuaresma, y marca el arranque formal del reparto de localidades de cara a la Semana Santa de 2026. Es un trámite que el Consejo de Hermandades y Cofradías realiza cada año ante notario y que genera una mezcla de ilusión, paciencia y esperanza para cualquier sevillano que haya solicitado un asiento. La cifra extraída suele ser lo más esperado, porque de ese número depende que una familia consiga o no ver pasar su cofradía desde un punto fijo. Para muchos, disponer de un abono es una pequeña tradición que permite vivir la semana grande de una forma más cómoda, y cada nueva convocatoria mueve a miles de interesados que prueban suerte confiando en que, esta vez, el número les favorezca.

Semana Santa en Sevilla 2026: el número del sorteo para las sillas de la carrera oficial

El número extraído en el sorteo celebrado ayer fue el 22459, y a partir de esa cifra, siempre en orden ascendente, comenzará la adjudicación de las 686 sillas temporales disponibles este año. El acto contó con la presencia del notario Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga y del presidente del Consejo, Francisco Vélez de Luna, como es habitual en estos procedimientos.

A quienes les corresponda asiento en este turno les llegará una notificación en los próximos días. En ese mensaje se especificará la ubicación concreta de la silla asignada, el importe del abono y el plazo exacto para realizar el pago. Es información clave, porque el calendario está muy ajustado y la organización necesita cerrar cada fase para evitar retrasos en la instalación de la carrera oficial.

Fechas de pago y retirada de las localidades

El calendario fijado por el Consejo ya está cerrado. El periodo para realizar el pago se abrirá el 2 de marzo y se mantendrá operativo hasta el 6 de marzo. Quienes formalicen correctamente su abono podrán retirar las localidades entre el 16 y el 27 de marzo, un margen de casi dos semanas que permite evitar aglomeraciones y facilita que cada persona pueda ajustar la recogida a su horario.

Este proceso es especialmente importante porque garantiza que las sillas queden adjudicadas y confirmadas con suficiente antelación. La carrera oficial requiere una instalación muy coordinada, desde los palcos de la Plaza de San Francisco hasta las zonas de mayor afluencia como la Campana o la Avenida de la Constitución. Tener todo cerrado semanas antes permite a los operarios trabajar sin contratiempos y asegura que, cuando llegue el Domingo de Ramos, la estructura esté completamente lista.

Más de 28.000 solicitudes para 686 sillas

El interés por estas localidades es enorme y los datos de este año lo confirman. En la sede del Consejo se han recibido 28.246 solicitudes, una cifra que refleja la dimensión real que tiene la celebración de la Semana Santa en Sevilla. Las peticiones se distribuyen de forma desigual según el tramo de la carrera oficial, aunque hay zonas que cada año concentran el grueso de la demanda.

La Avenida de la Constitución vuelve a situarse a la cabeza con un 50,16 % de las solicitudes totales. La Plaza de la Campana acumula un 24,8 %, mientras que la Plaza Virgen de los Reyes registra un 9,57 %. La calle Sierpes representa un 8,67 % , y los palcos de San Francisco se llevan el 6,8 % de las peticiones.

Estas cifras muestran algo evidente y es que la demanda supera con creces la oferta. Por eso el sorteo es fundamental para garantizar un reparto transparente y ordenado entre quienes piden un abono por primera vez o llevan años intentándolo sin éxito.

Por qué existe este sistema y cómo funciona

El uso de sillas y palcos en la carrera oficial está regulado desde hace años mediante una normativa específica que gestiona directamente el Consejo de Hermandades y Cofradías. La instalación de estas estructuras es clave para financiar buena parte de la actividad de las hermandades y, al mismo tiempo, asegura que el recorrido oficial pueda funcionar de manera homogénea en todos sus tramos.

El sistema contempla dos vías: quienes ya tienen un abono con derecho preferente y quienes solicitan un abono temporal. Es este segundo grupo el que queda sometido al sorteo anual. Los precios los fija la Junta Superior del propio Consejo, y el uso de las localidades está sujeto a obligaciones concretas para garantizar el respeto debido a las cofradías, el orden y la limpieza durante los desfiles procesionales.