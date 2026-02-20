La práctica del ayuno y la abstinencia durante la Cuaresma no es solo una tradición cultural, sino una obligación regulada por el Derecho Canónico. Los cánones 1249 a 1253 del Código de Derecho Canónico establecen el marco general penitencial para toda la Iglesia latina.

¿Qué días son obligatorios?

Según el canon 1251, son días de ayuno y abstinencia obligatorios:

Miércoles de Ceniza.

Viernes Santo.

Además, todos los viernes del año son días de abstinencia de carne, salvo que coincidan con una solemnidad (canon 1251).

¿Quién debe ayunar?

El canon 1252 especifica:

obliga a los fieles a partir de los 14 años cumplidos. El ayuno obliga a los mayores de edad hasta los 59 años cumplidos.

El ayuno, según la práctica tradicional explicada por la Conferencia Episcopal Española y otras conferencias episcopales, consiste en realizar una sola comida fuerte al día, permitiéndose dos ingestas menores que no equivalgan a una comida principal.

¿Puede cambiarse por otra práctica?

El canon 1253 permite que las conferencias episcopales adapten estas normas y que, en algunos casos, la abstinencia pueda sustituirse por otras obras de penitencia o caridad, especialmente fuera de la Cuaresma. En España, por ejemplo, se mantiene la abstinencia de carne todos los viernes de Cuaresma, salvo dispensa expresa.

Fundamento doctrinal

El Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1438) recuerda que los tiempos penitenciales, especialmente la Cuaresma, son momentos fuertes de conversión que la Iglesia propone mediante prácticas como el ayuno, la oración y la limosna.

Conviene recordar que estas normas se aplican a la Iglesia latina y que las Iglesias católicas orientales tienen su propia disciplina, regulada por el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. Además, las personas enfermas, ancianas o con circunstancias especiales pueden quedar exentas si el cumplimiento del ayuno o la abstinencia supone un riesgo para su salud, tal como prevé la propia normativa canónica, que subraya que la penitencia debe vivirse con sentido espiritual y no como una carga desproporcionada.