Estos son los alimentos que no puedes comer en los días de Cuaresma de Semana Santa

La de hoy, 18 de febrero, es una fecha señalada para muchos creyentes ya que se celebra el Miércoles de Ceniza. Y aunque para muchas personas seguramente será un día sin más, lo cierto es que para otros es un momento de introspección. En cualquier caso, marca el inicio de la Cuaresma, ese periodo que siempre llega con un aire de pausa y de cierto recogimiento y que de alguna manera, avanza lo que vendrá luego, es decir, la Semana Santa, pero que además, está marcado por ciertos alimentos que no puedes comer debido precisamente a eso, la cuaresma.

En estas semanas vuelven costumbres que llevamos escuchando toda la vida, y una de las más comentadas tiene que ver con la comida, porque cada vez que se acerca la Cuaresma reaparece la misma duda sobre qué alimentos puedes comer y cuáles no. Y es entonces cuando algunas familias que siguen la tradición al detalle saben perfectamente qué comer y qué no, otras que la adaptan un poco, y otros que no lo practican por desconocimiento o porque no quieren. Sin embargo, la Iglesia sí mantiene unas indicaciones claras que, al final, terminan guiando a la mayoría. Este año, todo este camino nos llevará a una Semana Santa que irá del 29 de marzo al 5 de abril, fechas en las que cambia por completo el ambiente en pueblos y ciudades. Pero antes de que llegue, toca repasar qué alimentos deben evitarse, cuáles están permitidos y por qué se conserva todavía esta costumbre tan arraigada.

Éstos son los alimentos que no puedes comer en los días de Cuaresma

La normativa sobre los alimentos que no puedes comer en Cuaresma es sencilla de entender ya que lo único que debemos tener claro, es que en los días de vigilia no se come carne de animales terrestres. Es una renuncia simbólica que recuerda a un tiempo de austeridad. Los días clave son:

Miércoles de Ceniza (es decir, hoy).

Todos los viernes de Cuaresma.

Jueves Santo y Viernes Santo, ya dentro de la Semana Santa.

Y dentro de esa abstinencia se incluyen varios alimentos:

Carne de vaca, ternera, toro, novillo.

Carne de cerdo : filetes, panceta, embutidos, jamón…

: filetes, panceta, embutidos, jamón… Cordero.

Carnes de caza como ciervo, jabalí o liebre.

Aves como pato o ganso, que en muchos países también se consideran parte de la abstinencia.

Lo importante es que la prohibición no se limita a la pieza de carne en sí: también afecta a caldos y guisos preparados con estos productos. La idea no es complicar la cocina, sino mantener ese gesto de renuncia voluntaria.

Cuándo acaba la Cuaresma

La Cuaresma no se alarga tanto como a veces parece. Tiene un recorrido muy marcado que suma 40 días, aunque en el día a día no solemos ir contando. El final llega el Jueves Santo por la tarde, justo cuando la liturgia cambia de tono y empieza un tramo especial dentro de la Semana Santa.

Desde ese momento ya no se habla de Cuaresma, pero sí se mantiene una tradición que prácticamente nadie pasa por alto: el Viernes Santo sigue siendo un día en el que no se come carne. Da igual que uno sea más o menos estricto el resto del año; es una costumbre que ha sobrevivido en casi todas las casas y que muchos continúan respetando por tradición, por fe o simplemente porque siempre lo han hecho.

Qué alimentos sí pueden comerse durante este periodo

La ausencia de carne no hace que no puedas comer otras cosas durante estos días. De hecho, la gastronomía de Cuaresma es una de las más ricas y reconocidas de nuestra tradición. Estos son los alimentos permitidos:

Pescados y mariscos . Son la gran alternativa. Desde el bacalao en salazón, que es quizá el más emblemático de estas fechas, hasta merluza, sardinas o pescados azules. Para muchos, el potaje de vigilia sería impensable sin este ingrediente.

. Son la gran alternativa. Desde el bacalao en salazón, que es quizá el más emblemático de estas fechas, hasta merluza, sardinas o pescados azules. Para muchos, el potaje de vigilia sería impensable sin este ingrediente. Verduras y legumbres . Espinacas, garbanzos, lentejas, acelgas, patatas, cebolla… La cocina de Cuaresma nació gracias a estos productos y sigue muy viva.

. Espinacas, garbanzos, lentejas, acelgas, patatas, cebolla… La cocina de Cuaresma nació gracias a estos productos y sigue muy viva. Huevos y lácteos. Hoy se consumen sin restricciones. Hubo épocas en las que estaban limitados, pero eso pertenece ya al pasado.

Hoy se consumen sin restricciones. Hubo épocas en las que estaban limitados, pero eso pertenece ya al pasado. Frutas, cereales y frutos secos. Aportan energía y permiten preparar menús sencillos sin salir de la tradición.

Aportan energía y permiten preparar menús sencillos sin salir de la tradición. Dulces típicos de estas fechas. Torrijas, pestiños, rosquillas, buñuelos de viento. Ninguno de ellos va contra las normas y, de hecho, son parte de la identidad gastronómica de estas semanas.

¿Qué pasa cuando llega Semana Santa? ¿Qué se puede comer y qué no?

Con la entrada en la Semana Santa, las normas se simplifican bastante. La mayor parte de la semana no tiene restricciones alimentarias, excepto el Viernes Santo, que mantiene la obligación de abstinencia de carne. De este modo, ese día no se puede comer lo siguiente:

Carne de animales terrestres.

Preparaciones que la incluyan, aunque sea en caldos o fondos.

En cambio como ya mencionamos, sí que podemos comer todo tipo de pescado, huevos, lácteos, frutas, legumbres y verduras y también como no, algunos de los platos típicos de esta época como el potaje de vigilia, las sopas de ajo, o los buñuelos de bacalao y postres como las torrijas, de modo que durante ese día puedes comer perfectamente de todo a excepción de la carne.