Los científicos ponen el grito en el cielo por la anómala situación de las anguilas en el País Vasco

Durante los últimos meses, varios expertos han empezado a señalar que hay algo que preocupa a nivel medioambiental y que tiene que ver con los ríos y rías del País Vasco. En concreto, estamos hablando de la anguila europea, cuya presencia desaparecido del paisaje vasco casi sin que la sociedad se diera cuenta. Así, lo que antes era un recurso abundante y ligado a la cultura pesquera ahora aparece en cifras que llaman la atención incluso a quienes llevan décadas analizando su ciclo.

La preocupación sobre las anguilas en el País Vasco no surge de un único estudio ni de un informe alarmista. Se ha ido formando a base de datos oficiales, capturas mucho más bajas de lo esperado y la constatación de que la tendencia no mejora pese a los controles aplicados desde hace años. La suspensión de la última campaña de pesca fue la primera señal evidente de que el problema había llegado a un punto difícil de ignorar. De este modo, y con ese escenario de fondo, la asociación Eguzki ha decidido mover ficha y plantear una petición formal al Gobierno Vasco. Reclaman que la anguila europea pase directamente a la categoría de máxima protección en el catálogo autonómico, un paso que, según apuntan los científicos consultados por la entidad, sería coherente con la realidad que muestran los números y con el deterioro acumulado en las últimas décadas antes de que desaparezca del todo.

Los científicos alertan por la situación de las anguilas en el País Vasco

La iniciativa de la asociación Eguzki no surge de manera aislada ni como una reacción improvisada. El colectivo fundamenta su solicitud en un consenso científico amplio que apunta en una misma dirección y es que la anguila europea se encuentra en un estado extremadamente delicado. A su juicio, sería difícil justificar que no figure aún en la categoría más estricta del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas cuando los datos disponibles la sitúan en un claro escenario de riesgo, teniendo en cuenta el descenso drástico que ha habido en los últimos años, hasta el punto de ser casi imposible la pesca de este pez.

De hecho, el detonante para la petición que se está llevando a cabo, es la propia información que el Ejecutivo autonómico presentó al anunciar la suspensión de la campaña de pesca de angula para 2025-2026. En aquella comparecencia, el viceconsejero de Pesca, Leandro Azkue, reconoció que las cifras eran demoledoras. La entrada de angulas en las rías apenas alcanza ya un 9 por ciento de los niveles que se registraban en los años 70 y 80, un desplome que para los expertos no deja margen de duda sobre la gravedad del problema.

Un retroceso que no se frena pese a los planes de gestión

Los datos de capturas de anguilas en el País Vasco han reforzado esa preocupación. En la última temporada, la cuota asignada a Guipúzcoa y Vizcaya era de 550 kilos, pero las declaraciones de pesca no llegaron ni a los 200. Y eso teniendo en cuenta que se seleccionaron los días en los que, por condiciones ambientales, la actividad pesquera suele ser más favorable. Para científicos y colectivos ecologistas, el desfase entre el cupo autorizado y la captura real refleja que la disponibilidad de angulas es mucho menor de lo que se esperaba.

Azkue también ha recordado que el Plan de Gestión de la Angula, vigente desde 2008, no está logrando revertir la tendencia. Según los informes que maneja el Gobierno Vasco, la mortalidad asociada a la pesca no disminuye, sino que, al contrario, sigue acumulando incrementos. De ahí que los expertos hablen de una realidad “tozuda”, que ni los esfuerzos de planificación ni las restricciones actuales parecen estar logrando enderezar.

Presión para que el Gobierno Vasco actúe sin demora

Con este escenario sobre la mesa, Eguzki defiende que ya no basta con suspender temporalmente la actividad pesquera. El colectivo insiste en que el Ejecutivo debe poner en marcha el procedimiento para incluir la anguila en la categoría de especie peligro de extinción, una clasificación reservada para las especies cuya supervivencia se considera muy improbable si persisten los factores de amenaza.

Además, la presión no llega sólo desde el ámbito autonómico. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya adelantó que iba a impulsar la inclusión de la anguila en el listado estatal de especies en peligro. La propuesta se debatió esta misma semana en el Comité de Flora y Fauna Silvestre, donde están representadas todas las comunidades autónomas, lo que añade un componente político a la decisión.

Eguzki considera que el Gobierno Vasco debería respaldar esa iniciativa y, en paralelo, actuar dentro de sus competencias para que el catálogo autonómico refleje la gravedad de la situación. Para el colectivo, mantener la actual clasificación resulta incompatible con los datos conocidos y con el nivel de consenso científico que se ha alcanzado.