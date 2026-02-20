Cuándo es el Carlos Alcaraz – Fils: a qué hora empieza la final del ATP 500 de Doha y dónde ver por TV en directo y en vivo online

Carlos Alcaraz buscará sumar un nuevo título a su palmares particular. El murciano tendrá que superar a Arthur Fils en la gran final del ATP 500 de Doha 2026 para poder llevarse el trofeo a El Palmar y seguir demostrando que este año 2026 ha comenzado de la mejor manera para él después de asegurarse el número uno del ranking hasta la temporada de tierra y tras haber ganado el Open de Australia. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este encuentro que se disputa en Qatar.

A qué hora juega Carlos Alcaraz la final del ATP 500 de Doha 2026 contra Fils

Carlos Alcaraz ha demostrado ser imbatible a lo largo de este apasionante ATP 500 de Doha 2026, donde ya se ha plantado en una final en la que se tendrá que enfrentar a Arthur Fils. Todos esperaban que el duelo por el título fuera el murciano ante Jannik Sinner, pero el italiano cayó en los cuartos. El de El Palmar debutó en este torneo ante Arthur Rinderknech (6-4 y 7-6) y en octavos de final se cargó al francés Valentin Royer por 6-2 y 7-5. En cuartos de final tuvo que remontar a Karén Khachanov (6-7, 6-4 y 6-3), pero ya en semifinales se deshizo de Andrey Rublev, al que venció por 7-6 y 6-4.

Durante estos años que se lleva celebrando este torneo en Qatar, sólo tres tenistas españoles han conseguido traerse el trofeo para nuestro país. Carlos Alcaraz espera poder ganar la gran final y unirse a este selecto club, ya que el flamante campeón del Open de Australia no ha conseguido coronarse en tierras catarís. Rafa Nadal y David Ferrer lo lograron en una ocasión, mientras que Roberto Bautista ha mordido el metal en dos ocasiones en este campeonato que el año pasado subió de categoría hasta convertirse en un ATP 500.

La organización de este torneo que se está jugando en Qatar programó este apasionante Carlos Alcaraz – Fils que corresponde a la gran final del ATP 500 de Doha 2026 para este domingo 22 de febrero. El horario escogido para este choque del murciano es el de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todo debería arrancar de manera puntual en la pista central del Khalifa International Complex.

Horario de la final de Carlos Alcaraz – Fils en el ATP 500 de Doha 2026

El año 2026 ha arrancado de la mejor manera para un Carlos Alcaraz que se ha asegurado el número uno del ranking de la ATP hasta la temporada de tierra. Además, a eso habría que sumarle que consiguió ganar el Open de Australia por primera vez en su carrera y se convirtió en el tenista más joven de la historia en conseguir los cuatro Grand Slam. Ahora está a un paso de ganar un nuevo título, el ATP 500 de Doha 2026, en esta nueva aventura que inició con Samuel López como entrenador tras separarse de Juan Carlos Ferrero.

Este vibrante Carlos Alcaraz – Fils de la final del ATP 500 de Doha 2026 se disputará este domingo 22 de febrero a las 19:00 horas (horario peninsular). Estos dos tenistas se han enfrentando en dos ocasiones y ambas se las llevó el murciano. Esos dos encuentros fueron en 2025, uno en el Trofeo Conde de Godó y el otro en el Masters 1000 de Montecarlo, por lo que el murciano espera sumar un nuevo triunfo ante el francés.

Dónde ver el ATP 500 de Doha 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputen en este apasionante torneo que va a acabar este domingo en Qatar. El Carlos Alcaraz – Fils correspondiente a la final del ATP 500 de Doha 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar Deportes, Movistar+ Plus o Vamos. Estos tres canales forman parte de este operador que es de pago, por lo que este choque en el que el murciano se juega un nuevo título no se podrá ver en directo en abierto.

Además, todos aquellos aficionados que siguen incondicionalmente al tenista murciano van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Fils que corresponde a la final del ATP 500 de Doha 2026 mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este medio con un ordenador. La app Tennis TV, que es de pago, también ofrecerá el choque, ya que tiene los derechos de los diferentes torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

En la web de OKDIARIO, como es normal, vamos a ofrecer a todos nuestros lectores la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de esta gran final del ATP 500 de Doha 2026. Cuando termine el encuentro Carlos Alcaraz – Fils publicaremos la crónica y también compartiremos todas las reacciones que se produzcan en Qatar.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Fils del ATP 500 de Doha 2026

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Carlos Alcaraz – Fils tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Qatar para narrar el minuto a minuto de lo que esté ocurriendo en la gran final del ATP 500 de Doha 2026.