Cómo va Alcaraz – Fils, en directo | Resultado de la final del ATP 500 de Doha en vivo
Sigue la gran final de Doha en directo
Carlos Alcaraz buscará su segundo trofeo de esta temporada
A qué hora es el Carlos Alcaraz – Fils y dónde ver
Carlos Alcaraz se enfrenta este sábado al francés Arthur Fils en la gran final del ATP 500 de Doha. El murciano, número uno del mundo, buscará continuar su gran arranque del año tras coronarse en el Open de Australia y con once victorias consecutivas a sus espaldas. Una nueva mentalidad que le permite jugar su trigésima cuarta final de su carrera, la duodécima en los últimos trece torneos que ha disputado.
Las cosas no han sido sencillas en este torneo para Carlos Alcaraz antes de llegar a las finales con Arthur Fils. En semifinales volvió a llegar al límite tras imponerse el vigente campeón, Andrey Rublev, por 7‑6(3), 6‑4. Un duelo de alta exigencia donde tuvo hasta seis bolas de partido para eliminar al ruso. Aun así, Carlos Alcaraz nunca deja de tener hambre de ganar: «Tengo claro lo que soy capaz de hacer cada vez que salgo a la pista», dijo Alcaraz tras ese triunfo, reflejando la confianza y la madurez que ha ido consolidando durante la semana en Qatar.
Con Arthur Fils los números acompañan con un balance favorable de dos victorias de dos partidos, aunque hay que tener en cuenta que nunca se han visto las caras en pista dura. Al frente, la posibilidad de su segundo trofeo de 2026 tras Australia. Esta tarde buscará otro éxito más en el Khalifa International Complex de Doha y consagrar que este año quiere ganarlo todo sin miedo ni prejuicio al que tenga delante para lograrlo.
Durante estos años que se lleva celebrando este torneo en Qatar, sólo tres tenistas españoles han conseguido traerse el trofeo para nuestro país. Carlos Alcaraz espera poder ganar la gran final y unirse a este selecto club, ya que el flamante campeón del Open de Australia no ha conseguido coronarse en tierras catarís. Rafa Nadal y David Ferrer lo lograron en una ocasión, mientras que Roberto Bautista ha mordido el metal en dos ocasiones en este campeonato que el año pasado subió de categoría hasta convertirse en un ATP 500.
(6-2, 1-0)
¡Otro break para Alcaraz!
Fils no puede, no encuentra manera de desarbolar a Carlitos. Está el murciano en modo torbellino. Juego en blanco para iniciar la segunda manga del mismo modo que la primera, con break arriba. Fils no puede.
(6-2)
¡Set para Alcaraz!
Intratable. Menuda carta de presentación de Alcaraz en el partido. Insultante superioridad sobre un Fils tan voluntarioso como superado. Su resto se marchó largo y el primer set ya va al bolsillo en apenas 27 minutos.
(5-2)
Fils mantiene con vida el set
Se niega el francés a entregar la primera manga tan rápidamente. Se apunta su servicio y obliga a Alcaraz a ganar su saque si quiere llevarse el primer set.
(5-1)
Huracán Alcaraz
Destapa el murciano el tarro de las esencias para dejar la primera manga vista para sentencia. El lenguaje corporal de Fils ya expresa negatividad y frustración. Está siendo superado.
(4-1)
¡Nuevo break para Alcaraz!
Inabordable el murciano. No da opción a un Fils que poco a poco se diluye ante el huracán Carlitos. Segundo break de ventaja, ya tiene el primer set en bandeja.
(3-1)
Alcaraz no cede
Qué manera de sacar el murciano. Nuevo juego al bolsillo. Parecía que sería en blanco, pues se situó 40-0 arriba. Sin embargo, arriesgó y abrió una ventana a Fils 40-30. La cerró de inmediato para seguir con iniciativa en el set.
(2-1)
Fils inaugura su contador
Primer juego para el francés, se lo apunta abrazado a un gran servicio abierto que Alcaraz no logró devolver con precisión. Reacciona Fils, que ha recuperado sensaciones con este juego.
(2-0)
Alcaraz consolida el break
Intratable el murciano. Se apunta su saque en blanco y apuntala la ventaja inicial. Gran servicio de Carlitos, poca respuesta de Fils.
(1-0)
¡Break para Alcaraz!
A la primera fue la vencida para Carlitos. Se fabricó la oportunidad con un gran revés y selló la rotura con una derecha que echó, literalmente, a Fils fuera de la pista.
(4-1)
¡Nuevo break para Alcaraz!
Qué buena sensación transmite el murciano. Potente con la derecha, ofensivo al revés y rápido de piernas. Fils suspira, no encuentra solución. Una sutil dejada la valió para extender su pulso en el juego, pero Alcaraz se lo apagó con un derechazo. Doble break arriba,
Alcaraz comienza al resto
Últimos prolegómenos para que inicie el partido. Alcaraz y Fils ya calientan sobre la posta central en Doha. El murciano ha ganado el sorteo y decide empezar restando, su protocolo siempre que puede elegir.
Factor Goran Ivanisevic
Arthur Fils está entrenado por Goran Ivanisevic, el entrenador de Novak Djokovic en sus años gloriosos. El ex jugador croata intentará conseguir que su joven jugador, de apenas 21 años, haga caso a sus instrucciones para plantar cara a un Alcaraz que disputa su segundo torneo sin estar a las órdenes de Juan Carlos Ferrero. Samu López es el nuevo jefe del banquillo del murciano.
Balance de duelos entre Alcaraz y Fils
Carlos Alcaraz se ha enfrentado en dos ocasiones a lo largo de su carrera contra Arthur Fils. Ambos duelos se saldaron con victoria para el murciano, aunque en esta ocasión será en circunstancias muy distintas al no disputarse el encuentro en tierra batida. Alcaraz disputó esos dos partidos contra el francés en 2025 ganándole en Montecarlo y Barcelona en un lapso de un mes.
Alcaraz está en un momento dulce
Carlos Alcaraz no conoce la derrota en este 2026 tras haber ganado el Open de Australia. El murciano acumula una racha de 11 victorias consecutivas. Arthur Fils, por su parte, se perdió el Open de Australia por lesión y ahora lleva un balance de seis victorias y dos derrotas en este año.
¡Bienvenidos!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils. Esta tarde, el español buscará ganar al francés para conquistar el segundo trofeo de la temporada después de reinar en Australia. ¡Comenzamos!
(6-2, 2-0)
¡Alcaraz consolida el break!
Fils no hace ni cosquillas a Alcaraz, quien ha ganado en blanco el juego de consolidación del break. El español le tiene comida la moral al francés, muy perdido en esta parte del partido.