Cómo va Alcaraz – Fils, en directo | Resultado de la final del ATP 500 de Doha en vivo

Las cosas no han sido sencillas en este torneo para Carlos Alcaraz antes de llegar a las finales con Arthur Fils. En semifinales volvió a llegar al límite tras imponerse el vigente campeón, Andrey Rublev, por 7‑6(3), 6‑4. Un duelo de alta exigencia donde tuvo hasta seis bolas de partido para eliminar al ruso. Aun así, Carlos Alcaraz nunca deja de tener hambre de ganar: «Tengo claro lo que soy capaz de hacer cada vez que salgo a la pista», dijo Alcaraz tras ese triunfo, reflejando la confianza y la madurez que ha ido consolidando durante la semana en Qatar.

Con Arthur Fils los números acompañan con un balance favorable de dos victorias de dos partidos, aunque hay que tener en cuenta que nunca se han visto las caras en pista dura. Al frente, la posibilidad de su segundo trofeo de 2026 tras Australia. Esta tarde buscará otro éxito más en el Khalifa International Complex de Doha y consagrar que este año quiere ganarlo todo sin miedo ni prejuicio al que tenga delante para lograrlo.

Durante estos años que se lleva celebrando este torneo en Qatar, sólo tres tenistas españoles han conseguido traerse el trofeo para nuestro país. Carlos Alcaraz espera poder ganar la gran final y unirse a este selecto club, ya que el flamante campeón del Open de Australia no ha conseguido coronarse en tierras catarís. Rafa Nadal y David Ferrer lo lograron en una ocasión, mientras que Roberto Bautista ha mordido el metal en dos ocasiones en este campeonato que el año pasado subió de categoría hasta convertirse en un ATP 500.