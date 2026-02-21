Quién es Cem Söküt: su edad, su pareja y biografía de Sinan en ‘Una nueva vida’

Antena 3 continúa conquistando a su audiencia con la emisión de sus apuestas turcas. Una de las producciones más aclamadas y vistas de la cadena es, sin lugar a duda, Una nueva vida. Esta ficción ha logrado atrapar a los espectadores desde el primer minuto. De esta manera, se ha presentado un drama romántico que ya ha conquistado a más de 120 países. Una historia que narra cómo dos jóvenes tienen que hacer frente a un matrimonio concertado que está impregnado de amor, odio, traiciones y mentiras. Una ficción de infarto a la que se ha incorporado, recientemente, un nuevo fichaje: Cem Söküt. Pero, ¿quién es este artista turco? ¡Te lo presentamos!

Cem Söküt se presenta en la pequeña pantalla para dar vida al personaje de Sinan. La labor del actor es ponerse bajo la piel de un joven que presenta un interés amoroso por Seyran. Él quiere conquistarla y darle esa estabilidad emocional que tanto le hace falta a ella, pero su actitud controladora y los secretos que aguarda su familia están despertando la curiosidad de la protagonista. Y es que, aunque intenta ser el novio ideal, no puede evitar sentir inseguridad al verla con Ferit. Realizamos un repaso por el lado más profesional y por el más personal del actor que ha llegado a la serie.

Su lado más profesional

De momento, no hay muchos datos que aborden el perfil del actor turco, pero muchos medios de comunicación indican que nació en 1990. Siempre ha sentido una fuerte conexión con el mundo del deporte. De hecho, era luchador de muay thai (boxeo tailandés) antes de pasar a la actuación en 2019. Adentrarse en el mundo de la interpretación fue fácil, pues lo complicado fue hacerse un hueco. Pero, lo consiguió.

Su primer proyecto como actor profesional fue para la serie Çukur (también conocida como The Pit), donde interpretó a Yılmaz. Un proyecto que, posteriormente, le abrió las puertas a nuevos trabajos. De hecho, formó parte del elenco de Duran, Hakim, Mahkum y la película Barda. Uno de los trabajos más exitosos de su carrera ha sido Una nueva vida.

Su lado más personal

En redes sociales, Cem Söküt no se muestra muy activo. En plataformas como Instagram, el actor acumula, hasta la fecha, más de 53.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y momentos que marcan sus viajes. Solo tiene 15 publicaciones en su perfil, pero eso no le ha impedido ser seguido por el público. Por otro lado, a nivel sentimental, el artista se muestra como un hombre muy reservado con su vida privada. De momento, no ha presentado a ninguna pareja oficial de manera pública.