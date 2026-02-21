Los zoólogos no dan crédito: encuentran una cangrejo que es tan grande como un coche y puede vivir 100 años

¿Conoces el cangrejo más grande del mundo? Con una envergadura de patas que puede alcanzar los tres metros, el cangrejo gigante japonés o cangrejo araña japonés, puede superar los 13 kilos de peso y vivir hasta un siglo. Habita en el océano Pacífico, principalmente alrededor de Japón.

Se trata de una de las criaturas más singulares del océano, la cual parece salida de otra era geológica. El cuerpo combina un caparazón relativamente pequeño, de unos 30 centímetros de ancho, con patas extremadamente largas y delgadas que le dan una apariencia similar a la de una araña, de ahí su nombre. Tiene 10 extremidades (ocho patas locomotoras y dos tenazas llamadas quelípodos) y es de color naranja con manchas blancas.

Una criatura con características extraordinarias

Identificar a este crustáceo es relativamente sencillo si se conocen cuáles son sus principales rasgos: caparazón pequeño en proporción a sus patas, extremidades largas y articuladas, tenazas prominentes (especialmente en machos), color anaranjado con zonas blanquecinas y movimiento lento. Su apariencia puede resultar amenazante, pero es una especie completamente inofensiva para el ser humano.

En cuanto a su alimentación, «estos cangrejos de lento movimiento pasan mucho tiempo caminando sobre el fondo marino en busca de comida. Estos cangrejos no nadan. En lugar de salir a capturar a sus presas, estos animales carroñeros buscan a lo largo del fondo marino peces muertos o materia en descomposición. Su dieta también incluye invertebrados y algas. Aunque la mayor parte del tiempo comen lo que ya está muerto, se sabe que en ocasiones abren las conchas de moluscos, arrancan y comen algas vivas, y atrapan pequeños invertebrados marinos», explica Monterey Bay Aquarium.

Habita en un rango de profundidad que oscila entre los 50 y los 500 metros, donde la temperatura del agua oscila entre los 7 y los 16 grados. Se trata de una especie migratoria, especialmente durante la temporada reproductiva. El cangrejo gigante japonés utiliza dos comportamientos para defenderse:

Por un lado, puede inyectar sustancias anticoagulantes en sus depredadores.

Por otro lado, puede utilizar su capacidad para camuflarse adheriendo restos restos de sedimento marino a su cuerpo para mimetizarse con el entorno. El caparazón del cangrejo secreta mucosas para que el sedimento no se separe de él.

Este cangrejo es ovíparo, pero la hembra no deja los huevos en un nido, sino que los lleva adheridos a los apéndices bajo su cuerpo hasta que eclosionan pasados unos diez días tras la fertilización, liberándose larvas planctónicas que atraviesan cuatro fases de desarrollo cuya duración depende de la temperatura; en primer lugar está la prezoea, que dura sólo minutos antes de transformarse en zoea 1 y luego zoea 2, etapas en las que mudan y cambian de forma, seguidas por la megalopa, una larva bentónica que se asienta en el fondo y de la que finalmente emergen juveniles que, al alcanzar la madurez sexual, se convierten en adultos que pueden vivir hasta alrededor de 100 años.

Características

«Conoce al cangrejo araña gigante japonés: estos asombrosos crustáceos pueden alcanzar hasta cuatro metros de longitud desde la punta de uno de sus quelípedos, convirtiéndolos en los artrópodos más grandes del planeta. Su hogar principal es el océano Pacífico, alrededor de las islas japonesas de Honshu y Kyushu, a profundidades que oscilan entre los 150 y 300 metros.

Pero este cangrejo es mucho más que su tamaño: es ciego, aunque posee un oído extremadamente desarrollado y pelos sensibles a las ondas de sonido submarinas. Además, sus pinzas son increíblemente poderosas, superando incluso la fuerza de la mandíbula de un cocodrilo, e incluso pueden inyectar pequeñas dosis de anticoagulante para defenderse de sus depredadores».

Cangrejo de río Ibérico

En España, se celebró en 2024 la XIII Jornada Técnica sobre la conservación y gestión del cangrejo Ibérico, en cuya organización participó la Agencia de Medio Ambiente y Agua, M.P. a través del Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales».

En España, actualmente se conoce la presencia de la especie en 13 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco. Sin embargo, en Extremadura y Madrid ya no se encuentra.

Tampoco está presente en las islas. Por su parte, en Portugal el estado de sus poblaciones es crítico. Cabe destacar que las poblaciones andaluzas representan el límite meridional de distribución mundial de la especie.

En varias provincias y comunidades autónomas se han implementado acciones adicionales de conservación que, aunque no revierten por completo la tendencia descendente de la especie ibérica, han logrado ciertos cambios positivos. Estas actuaciones incluyen la realización de inventarios específicos, con regularidad variable y limitados a algunas áreas, provincias o autonomías, que en algunos casos contemplan el seguimiento nocturno de la especie, así como la vigilancia de poblaciones en riesgo. También se han llevado a cabo traslocaciones para reintroducciones o reforzamiento poblacional, así como el uso de balsas aisladas en el cultivo extensivo y para la creación de nuevas poblaciones.