Begoña Gómez ha salido de su escondite. Tras más de cinco meses sin aparecer públicamente, la pentaimputada mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha acompañado este sábado a un acto en homenaje al 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España en el Palacio de la Moncloa.

Begoña Gómez ha reaparecido sonriente junto a su marido y se han sentado en primera fila para seguir el acto oficial. Este año aún no se la había visto; es más, la última vez que pudimos verla fue el pasado 10 de septiembre, cuando acudió a declarar ante el juez Peinado, aunque no respondió ni al magistrado ni al fiscal.

La mujer del presidente del Gobierno está imputada por cinco delitos: malversación de caudales o efectos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Tras más de cinco meses oculta, Begoña Gómez ha decidido volver a la luz pública en un acto del Gobierno controlado. Un acto amigable donde no pisa la calle para evitar cualquier tipo de interacción y los abucheos a los que son sometidos tanto ella como Sánchez cada vez que se les ve en público.

El acto por el pueblo gitano

El acto en conmemoración por el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España se ha celebrado en La Moncloa y ha contado con la presencia de diversas personalidades de la cultura, la política, la universidad y la acción social que han reivindicado la lucha por la igualdad de derechos y su riqueza cultural.

El homenaje ha sido conducido por la poeta almeriense Noelia Cortés y ha contado con actuaciones de talentos jóvenes del flamenco. Sánchez ha impuesto la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Pepe Habichuela y Lolita Flores, y la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a Juan de Dios Ramírez Heredia, Emilio Fernández de los Santos Caracafé y Teresa Peña.

Debido al estreno en Galicia de Poncia, Lolita Flores no ha podido estar presente, pero ha remitido un vídeo en el que ha señalado la ilusión que le hace recibir este galardón: «No voy a hacer apología de los gitanos, somos seres humanos, tenemos defectos y virtudes, somos buenos, somos malos, somos regulares, somos humanos», ha comentado emocionada.

La artista ha reconocido que le da «cosa que la gente hable con miedo y recelo de los gitanos; estamos presentes en las leyes, el arte, la política, las matemáticas» y espera que con este reconocimiento la sociedad sea consciente «de que somos como todos vosotros aunque tengamos una raza diferente».

Pedro Sánchez, por su parte, ha señalado que los «siglos de discriminación y antigitanismo no se borran en unas décadas» ya que «persisten desigualdades», en vivienda, empleo o educación, que afectan con más fuerza a las mujeres, y «estereotipos que hieren y limitan oportunidades».

Seis siglos después de su llegada a la península ibérica, el pueblo gitano pide algo «sencillo», ha dicho Sánchez. «Respeto, igualdad y reconocimiento y el Gobierno de España y yo mismo nos comprometemos para que sea una realidad», ha añadido.