Adiós al buen tiempo: la AEMET confirma que vuelven las lluvias este día y no pinta bien

La AEMET confirma que vuelven las lluvias este día y no pinta nada bien, el esperado buen tiempo puede tener las horas contadas. Con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser. Nos hemos acostumbrado a vivir unos días en los que realmente las lluvias acaban siendo una de las grandes protagonistas que pueden ser esenciales. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Con algunos detalles que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede convertirse en el plus de buenas sensaciones. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que esperamos el sol, el buen tiempo puede tener los días contados.

El buen tiempo se despide nada más llegar

Estamos esperando este buen tiempo que parece que acabará siendo una realidad que se esfumará por momentos. Tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

Esta primavera que nos llega durante el mes de marzo puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma extraordinaria. Estas jornadas en las que el tiempo pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

El buen tiempo puede acabar siendo el protagonista de este fin de semana, pero cuidado, porque parece que ya tiene fecha de salida. Tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que quizás el tiempo nos dará alguna que otra sorpresa que nadie hubiéramos imaginado.

Estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista. Con un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

No pinta nada bien las lluvias que llegan según la AEMET

La semana del 23 de febrero al 1 de marzo comenzará con temperaturas altas para la época. A mediados de semana, sin embargo, es probable que se produzca un descenso térmico y vuelvan las lluvias a la Península. Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/xJoeYOjHDe — AEMET (@AEMET_Esp) February 20, 2026

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos de descanso. Este fin de semana nos espera un cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La semana del 23 de febrero al 1 de marzo comenzará con temperaturas altas para la época. A mediados de semana, sin embargo, es probable que se produzca un descenso térmico y vuelvan las lluvias a la Península».

De momento el fin de semana puede acabar siendo muy diferente a como lo hubiéramos imaginado: «Todo el territorio seguirá situado en un anticiclón, con el centro del mismo situado en África. Con esta situación no se prevén precipitaciones y se esperan cielos despejados o con nubes altas. De madrugada, se esperan nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en la meseta norte, el extremo norte y en litorales mediterráneos. En Canarias, intervalos de nubes altas con una entrada de calima afectando a todas las islas. Temperaturas máximas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, mientras que predominarán los descensos en el nordeste y sudoeste peninsular. Mínimas en ascenso ligero salvo en Alborán y el sudoeste, donde se espera un descenso. En Canarias se espera un descenso ligero de las máximas y un ascenso de las mínimas, más marcado en las islas occidentales y en zonas bajas y medianías. Con ello las heladas débiles quedan restringidas a cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica. Viento flojo de dirección variable con predominio de la componente sur en el interior peninsular, algo más intenso en los litorales donde predominarán los regímenes de brisa salvo el levante en el golfo de Cádiz y Alborán, el sudeste en el mar balear, la componente este en el Cantábrico y la sur en los litorales atlánticos gallegos al final. En Canarias, viento moderado de componente este».

Lo que nos está esperando es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en este fin de semana en el que todo puede ser posible. Disfrutar del sol es una prioridad cuando llega un importante cambio en breve.