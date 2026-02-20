Alineación del Real Madrid contra Osasuna: Asencio será titular

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra Osasuna en El Sadar tendrá muy pocas novedades respecto al equipo por el que ha apostado Arbeloa en los últimos encuentros. Se puede esperar alguna rotación por descanso, aunque el sistema de juego será muy parecido al de los duelos frente a Valencia, Real Sociedad y Benfica. Asencio será titular en el centro de la defensa.

En la portería del Real Madrid estará Courtois. En el lateral derecho formará Trent Alexander-Arnold, aunque no se puede descartar la titularidad de Carvajal para dar descanso al inglés. En el costado izquierdo formará Álvaro Carreras, mientras la pareja de centrales podría ser la formada por Asencio y Rüdiger. Huijsen está lesionado.

En el centro del campo, Arbeloa seguirá apostando por cuatro hombres en forma de triángulo. Tchouaméni estará en el corte, Valverde caerá a la derecha, Camavinga a la izquierda y Arda Güler tendrá libertad para crear. Y arriba, Vinicius y Mbappé, si le respeta su rodilla, son fijos.

Un punto de inflexión

El vestuario del Real Madrid afronta este partido contra Osasuna como un punto de inflexión para lo que resta de temporada en Liga. Los blancos recuperaron el pasado lunes el liderato tras la derrota del Barcelona frente al Girona en Montilivi. Ahora, los de Arbeloa tienen dos puntos de ventaja respecto a los azulgranas y afrontan este encuentro contra los navarros como una oportunidad no sólo de mantener la primera posición, sino de ganar para meter presión a los de Flick, que juegan el domingo contra el Levante en el Camp Nou.

Arbeloa ha sido capaz de lograr seis puntos más que los de Flick desde que es entrenador del Real Madrid. El técnico madridista cogió a los blancos a cuatro puntos del Barcelona y, en estos momentos, están dos puntos por encima de los azulgranas y en una posición mucho más favorable para pelear por el título de Liga.

Posible alineación del Real Madrid

