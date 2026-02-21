Osasuna-Real Madrid: la hora del líder

Como puede llegar a cambiar la vida en tan poco tiempo. El año 2026 empezó para el Real Madrid a cuatro puntos del líder, perdiendo una final de la Supercopa de España y con la destitución de Xabi Alonso como entrenador. A esto hay que añadirle una eliminación inesperada y algo ridícula contra el Albacete en Copa del Rey. Al mismo tiempo, el Barcelona arrancaba el año líder, con cuatro puntos de ventaja respecto a los blancos y como campeón de la Supercopa de España. Un mes y 21 días después, los de Arbeloa llegan a El Sadar, donde se medirán a Osasuna (18:15 horas), líderes, con dos puntos de ventaja respecto a los azulgranas y mostrando unas buenísimas sensaciones.

El Real Madrid vivirá en Pamplona su primer test capital hacia el alirón. El lunes pasado, mientras descansaban en su hotel en Lisboa, contemplaban cómo el Girona remontaba al Barcelona y recuperaban el liderato. De repente, casi sin esperarlo, volvían a estar por delante a falta de 14 jornadas para el final. Y ahora tienen como gran objetivo no perder esa posición de privilegio.

Un punto de inflexión

Para ello, deberán dar lo mejor de sí mismos contra Osasuna en un estadio siempre complicado como es El Sadar, donde nunca es sencillo ganar para el Real Madrid. Los blancos deben estar al cien por cien para sumar tres puntos muy importantes que permitirían a los blancos dar un golpe encima de la mesa.

Por todo esto, el vestuario del Real Madrid afronta este partido contra Osasuna como un punto de inflexión para lo que resta de temporada en Liga. Los blancos recuperaron el pasado lunes el liderato tras la derrota del Barcelona frente al Girona en Montilivi. Ahora, los de Arbeloa tienen dos puntos de ventaja respecto a los azulgranas y afrontan este encuentro contra los navarros como una oportunidad no sólo de mantener la primera posición, sino de ganar para meter presión a los de Flick, que juegan el domingo contra el Levante en el Camp Nou.

La dificultad de El Sadar

Osasuna recibe al Real Madrid en El Sadar con la moral por las nubes tras cinco jornadas sin perder y con Budimir en estado de gracia para confirmar que su buena racha no es casualidad. El estadio pamplonés se prepara para una cita de altos vuelos. Osasuna pone a prueba su excelente momento de forma ante el líder, el Real Madrid, en un duelo que medirá las aspiraciones rojillas frente al gigante blanco.

El conjunto dirigido por Alessio Lisci atraviesa su mejor racha del curso. Cinco jornadas consecutivas sumando -tres victorias y dos empates- han disparado la ilusión de una afición que ha visto cómo su equipo ha abierto brecha con la zona de descenso y empieza a mirar hacia cotas más ambiciosas. Osasuna ha encontrado el equilibrio, sólido atrás y cada vez más incisivo arriba, mostrando una madurez competitiva que le ha permitido crecer en confianza y resultados.

En el plano ofensivo, el gran nombre propio es Ante Budimir. El delantero croata ha dado un paso al frente y se ha convertido en el máximo anotador de la segunda vuelta (5), compartiendo ese honor con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Mikel Oyarzabal y Vedat Muriqi. Su olfato goleador y su capacidad para fijar centrales serán una de las principales armas rojillas ante la poderosa defensa madridista. Lleva 11 goles.

Con todas las piezas disponibles, Lisci maneja variantes interesantes. En uno de los puestos más abiertos, Raúl Moro y Rubén García se disputan un lugar en el once. El primero aporta verticalidad, desborde y llegada, mientras que el segundo suma equilibrio y un notable compromiso defensivo sin renunciar a la calidad en los metros finales.

El peligro es conocido

También será una cita especial para Víctor Muñoz, que tendrá una gran oportunidad frente a su exequipo. Con cuatro goles en 24 encuentros, el atacante ha dejado destellos de su talento: velocidad, imaginación y capacidad para romper líneas al servicio del colectivo.

Osasuna llega lanzado, con confianza y argumentos futbolísticos para competirle de tú a tú al líder. El reto es mayúsculo, pero en El Sadar nadie se siente inferior. Una cita que no se llevan desde enero de 2011.

Lisci no quiere que su equipo caiga en el «error» de ver una «clasificación tranquila» y considera el partido de este sábado «una final», en la que no es necesario motivar al jugador. «Es un partido más de calmar porque la motivación te viene natural. Cuando entras (en El Sadar) ellos te llevan en volandas. Va a ser difícil controlarse si la afición te está empujando», ha dicho, aunque tiene claro que «para poder ganar necesitas el plus de la afición».

Osasuna – Real Madrid: posibles onces