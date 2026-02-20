Arbeloa: «Si Vinicius decía que no seguía jugando, nos hubiésemos ido uno detrás de otro»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la tarde del viernes en Valdebebas horas antes de poner rumbo a Pamplona, donde se medirá este sábado a las 18:30 horas contra Osasuna. Los blancos, tras recuperar el liderato el pasado lunes, buscarán confirmar su mejoría ganando en un estadio complicado, como es El Sadar.

«Llevan dos meses sin perder en su campo. Llegan en una grandísima dinámica y todos sabemos lo complicado que es El Sadar. Sólo he ganado una vez en las veces que he ido. Somos consicentes de la dificultad del rival y vamos a prepararlo de la mejor manera teniendo en cuenta que los tres puntos son importántísimos», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre Vinicius y cómo está, fue claro: «Ha estado triste, como todos, y muy indignado. Es un acto racista que no queremos que vuelva a pasar, no tiene cabida en nuestro deporte. Tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar». «Lo que vivimos el otro día es una situación inaceptable que no vamos a permitir. Nos va a tener en frente todo el mundo. Es algo que no queremos que vuelva a ocurrir y que no debe volver a ocurrir. Nada justifica un acto racista», añadió.

También fue preguntado por la opción de no abandonar el terreno de juego en Lisboa: «Fue decisión de Vinicius el seguir jugando. No hay ningún título ni ninguna victoria que pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer más orgulloso que compo se comportó el equipo el pasado martes».

A la hora de analizar las claves: «Hemos tenido un gran crecimiento durante estas dos semanas. Lo único que queremos es seguir trabajando. Para mí la temporada casi ni ha empezado. Mañana tenemos una visita complicadísima, como creo que van a ser todas hasta final de temporada». «La rodilla de Mbappé está mucho mejor, aunque no ha desaparecido de todo», aseguró.

A la hora de analizar su idea, fue claro: «Cuando uno llega debe conocer a los jugadores y trabajar con ellos. Todos los jugadores están respondiendo muy bien. Por eso es por lo que trabajamos y por lo que vamos a seguir. Quedan muchas semanas y esto no va sólo de once jugadores, va de 25».

Sobre las palabras de Mourinho, comentó lo siguiente: «Todo el mundo vio lo que pasó. No se puede desviar la situación y estamos ante la oportunidad de que no vuelva a ocurrir. Está en manos de la UEFA, llevan años luchando contra el racismo y ahora tienen una gran oportunidad de demostrar que esa lucha no son sólo palabras y que no vuelva a suceder».

«No estoy aquí para opinar de las reflexiones de nadie. Cada uno puede dar su opinión. Vinicius marcó un golazo y celebró un gol como hemos visto ciento de veces a muchos futbolistas. No podemos poner a la víctima como provocador y no lo vamos a permitir. Me repito, nada de lo que ha hecho Vinicius Junior en un campo de fútbol justifica un acto racistas», añadió.

A la hora de ser preguntado sobre Trent y su golpe, fue claro: «Salta a la vista, su precisión y cómo da los pases, no necesita ni mucho espacio ni mucho tiempo. Siempre da ventaja a los delanteros, pone a correr a Mbappé y a Vini. Está muy bien tras este parón, no es fácil volver a este nivel. Se ajusta a lo que queremos. Estoy muy feliz por él».

«No me compete a mí, no es mi lugar saber cómo debe reaccionar UEFA. Sí creo que debe haber sanción. Tenemos una buena oportunidad para marcar un antes y un después. Sabemos la pasión que levanta el fútbol, pero lo que pasó es intolerable», comentó.

También fue muy claro sobre la ausencia de Bellingham y la buena versión del equipo sin él: «Si pudiera dar u brazo para que Jude esté sano mañana, lo daría. Es un líder, uno de los mejores del mundo. Lo que me da felicidad es cómo está compitiendo el equipo sin un jugador como Bellingham. Habla muy bien de la plantilla. Si pudiese darle la poción de Panoramix para recuperarle, lo haría. Cero dudas con él».

En la penúltima pregunta, habló de Vinicius por enésima vez: «Vinicius está decidiendo partidos, haciendo golazos, echándose al equipo a la espalda… Y no tiene miedo. Puede vivir situaciones como la del otro día y volver al campo. Todos recibidos insultos, desgraciadamente, pero a mí nunca me han insultado por mi color de piel, no sé si sería capaz de volver al campo como hizo él. Vamos a estar a su lado defendiéndole».

Para finalizar, habló de los centrales: «Tenemos cinco grandes centrales. Ojalá recuperemos pronto a Militao. A ver como llegan todos, pero es importante ir recuperando efectivos ya que me da más opciones. Lo más importante es luchar por los tres puntos de mañana».