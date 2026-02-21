Vox alerta sobre la pérdida del alma de Palma: «Bazares chinos o kebab en cada esquina»

Vox alerta sobre la pérdida del alma de Palma. «Bares de siempre cerrados y bazares chinos o kebab en cada esquina», afirma en un vídeo difundido en redes sociales el diputado de esta formación en el Parlament, Sergio Rodríguez.

«Bares de toda la vida cerrados y bazares chinos o locales kebab en cada esquina. La Plaza de las Columnas es el espejo de una Palma que pierde su alma ante una sustitución cultural creciente», abunda el político palmesano que considera que «estamos siendo extranjeros en nuestra propia tierra. ¡Es hora de recuperar lo nuestro!», afirma para revertir esta situación.

Rodríguez precisa a este respecto que «nosotros siempre hemos dicho que bienvenida la gente que viene aquí a esforzarse y trabajar, pero no puede ser que de una manera constante perdamos la personalidad de nuestros barrios». No es casual lo que sucede en esta plaza, dado que se ubica en el barrio más poblado de Palma como es el de Pere Garau (30.000 habitantes), donde el 40% de sus habitantes son extranjeros con destacada presencia de comunidades asiáticas, latinoamericanas y africanas.

Estos últimos años, además, la inseguridad en la zona ha sido creciente entre pisos okupas, robos y asaltos a comercios, peleas y botellones, la convivencia se está degradando de forma ya muy preocupante y hay muy mal ambiente en el barrio.

A ello hay que sumar la precariedad económica notable en miles de familias, altas tasas desempleo y apenas 9.435 euros de renta media anual (12.513 euros de media en Palma) según datos del Instituto Nacional de Estadística

La plataforma ciudadana Flipau amb Pere Garau lanzó a finales del año pasado una alerta tras detectar un aumento preocupante de robos en el interior de vehículos en el barrio y la inquietud entre el vecindario y comerciantes de la zona. «Actúan impunemente durante la noche, aprovechando la escasa iluminación y la limitada presencia policial en la zona».

La entidad hacía por ello un llamamiento a la ciudadanía para extremar precauciones, evitar dejar objetos de valor en los vehículos (especialmente a la vista) y denunciar cualquier incidente a la Policía para que pueda tomar huellas dactilares in situ para la investigación y solicitaba reforzar la vigilancia por parte de la Policía para la barriada más poblada de Palma.