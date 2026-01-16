Vecinos del Paseo Marítimo de Palma contra la proliferación de kebabs, minimarkets y bares de copas
Reclaman una oferta de calidad, moda internacional, joyería, relojería y de restauración
Ponen como ejemplo "destinos comparables" como los de Montecarlo, Cannes o Niza
La Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma ha criticado la proliferación que hay en este espacio de primera línea de kebabs, minimarkets y bares de copas, y ha instado a una revisión del modelo de producto y oferta que se está impulsando para hacer llegar la demanda.
En un comunicado, el colectivo vecinal ha celebrado la mejora que ha supuesto la reciente remodelación impulsada por la Autoridad Portuaria (APB) y la recuperación urbana que ha supuesto, aunque ha pedido ir un paso más allá.
Para los vecinos, no se trata únicamente de añadir infraestructuras como aparcamientos, sino de repensar los usos, la mezcla de actividades, los horarios, los servicios y el tipo de oferta comercial, cultural y social.
«En destinos comparables como Montecarlo, Cannes o Niza, el paseo marítimo no es solo un espacio urbano renovado, sino un producto claramente definido y coherente, donde predomina una oferta concentrada de comercio de calidad, moda internacional, joyería, relojería, hoteles emblemáticos y restauración de alto nivel», han indicado.
Sin embargo, la asociación añade que basta comparar estos modelos con la proliferación de bares de copas, discotecas, kebabs y minimarkets que hoy dominan buena parte del paseo palmesano.
La agrupación vecinal ha instado a las administraciones implicadas a abrir una reflexión profunda sobre el modelo de producto que se está ofreciendo, revisando licencias, usos y criterios de implantación de actividades.
«El éxito del Paseo Marítimo no dependerá únicamente de más plazas de aparcamiento, sino de acertar con el modelo urbano y comercial que se quiere construir y ofrecer a la ciudad», han concluido.
Esta misma semana, los empresarios de ocio de este espacio de Palma exigían ayudas y plazas de aparcamientos tras perder 1.200 por las obras -recién concluidas- de reurbanización de esta privilegiada zona de primera línea.
La regidora de Hacienda y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste (PP), preguntada sobre el particular, manifestó en rueda de prensa que se tiene que «dar una alternativa» porque, a su juicio, hay una «problemática asociada» a haber «destruido» el aparcamiento con unas obras «mal planteadas».
Temas:
- Palma de Mallorca
- vecinos