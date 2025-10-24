La retirada del resto de una pasarela pondrá el martes ‘patas arriba’ el Paseo Marítimo de Palma

La retirada del resto de la pasarela del edificio Mediterráneo pondrá el martes patas arriba el Paseo Marítimo de Palma entre las diez de la mañana y las tres de la tarde.

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha anunciado este viernes que continuará así con los trabajos de retirada de la pasarela del antiguo hotel Mediterráneo y, como consecuencia de estas obras, el tráfico rodado en sentido Porto Pi se reducirá a un solo carril a la altura del número 33 de la avenida Gabriel Roca, entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Asimismo, por razones de seguridad, el paso de peatones en este tramo se desviará a la acera del lado del mar. Hasta ahora el último trozo de la pasarela del antiguo hotel Mediterráneo sigue pegada a la fachada original, sostenida por un andamio, pendiente de ser retirada.

Se trata de la segunda fase de la retirada total de la pasarela, que se inició el pasado 22 de febrero con la eliminación de la mayor parte de la estructura del puente. En esta segunda fase se demolerá la parte elevada situada sobre la acera de peatones.

Una vez ejecutados estos trabajos, quedarán pendientes dos fases más, que afectan a la restauración de la fachada (declarada bien catalogado por el Ayuntamiento de Palma) y a la eliminación de los forjados de la pasarela ubicados en el interior del edificio: dos actuaciones que requieren de permisos, maquinaria y ejecuciones más específicas.

Las obras de reurbanización del Paseo Marítimo de Palma que en noviembre cumplirán tres años, se encuentran en estos momentos en su remate final y ahora mismo, los operarios están trabajando en lugares concretos.

Es el caso de la plaza de Santo Domingo de la Calzada, donde se está construyendo la escalera que conectará con el barrios del Jonquet o el caso del puente de Peraires, que unía la calle Porto Pi con la zona del muelle donde se demolió el puente.