La Seguridad Social confirma el palo a las pensiones: no van a subir todo lo que pensábamos

El Gobierno de España ha revalorizado las pensiones un 2,7% conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), con el objetivo de que los jubilados no pierdan poder adquisitivo ante la inflación. Sin embargo, el importe final que percibirá cada jubilado dependerá en gran medida de su nivel de ingresos, retenciones aplicadas y circunstancias personales. Por ejemplo, un incremento bruto de 40 euros al mes podría traducirse en aproximadamente 25 euros netos.

Además del alza de los precios en alimentos, vivienda y transporte, cabe recordar que las pensiones tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo, y se les aplica las siguientes retenciones: hasta 12.000 euros tributan un 1% de IRPF; entre 12.000 y hasta 18.000 euros tributan un 2,61% de IRPF; entre 18.000 y hasta 24.000 euros tributan un 8,69% de IRPF; entre 24.000 y hasta 30.000 euros tributan un 11,83% de IRPF; y más de 30.000 euros tributan un 15,59% de IRPF.

IPC en 2026

En enero de 2026, la inflación en España se moderó hasta el 2,3% interanual, el mayor descenso desde marzo del año pasado. Los precios descendieron especialmente en vestido y calzado, con una caída del 13,1% por las rebajas de invierno, así como en actividades recreativas y transporte, mientras que la factura eléctrica se incrementó un 2,3%. Por regiones, la Comunidad de Madrid presentó la inflación más alta (3,0%), y Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja las más bajas (1,9%).

El alquiler aumentó un 2,5% interanual en enero, con la Comunidad Valenciana liderando las subidas (+4,4%) y País Vasco y Extremadura con los incrementos más bajos (+1,2%). El Índice de Referencia de Arrendamiento de Viviendas (IRAV) se situó en el 2,14%, ligeramente por debajo de diciembre.

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, explica que en enero, «aunque el precio de los combustibles y del gas descendió, la electricidad se encareció un 2,3% mensual si bien esta subida fue muy inferior a la registrada en enero de 2025, en gran medida motivada por la normalización de impuestos, lo que ha permitido que la tasa interanual de la electricidad se reduzca de forma considerable», recoge el diario Expansión.

Y añade: «Esto obedece a que la previsión para el grupo de alimentos elaborados es de subida, desde el 1,4% registrado en 2025 hasta un 2,8%. La inflación en los alimentos se logró contener el año pasado por la fuerte caída del precio del aceite de oliva, que compensó en gran medida el ascenso de la del resto de componentes. En 2026 este efecto no estará presente, ya que no se espera que el aceite siga bajando (de hecho, se mueve al alza), lo que explica el aumento esperado de la inflación en el grupo de alimentos elaborados, y, en consecuencia, en la tasa subyacente».

Cuantía de las pensiones en 2026

«La revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas», detalla la Seguridad Social.

La pensión mínima de jubilación para los mayores de 65 años sin cónyuge a cargo se establece en 12.441,80 euros al año, mientras que los jubilados con unidad económica unipersonal recibirán 13.106,80 euros y quienes tienen cónyuge a cargo cobrarán 17.592,40 euros anuales. Para los menores de 65 años, el mínimo es de 11.590,60 euros, y los jubilados de menos de 60 años por enfermedad común percibirán como mínimo 9.580,20 euros al año. En los casos de gran incapacidad, la cuantía mínima se eleva significativamente, llegando a 26.385,80 euros para titulares con cónyuge a cargo.

En cuanto a las pensiones mínimas de viudedad en 2026, estas se adaptan según la edad y las cargas familiares del beneficiario. Así, los titulares con cargas familiares percibirán 17.592,40 euros al año, mientras que quienes tengan 65 años o más o presenten una discapacidad igual o superior al 65 % recibirán 13.106,80 euros. Los titulares con edad entre 60 y 64 años cobrarán 12.262,60 euros, y los menores de 60 años percibirán 9.931,60 euros anuales.

Por su parte, las pensiones mínimas por incapacidad permanente varían según el grado de invalidez, la edad y la existencia de un cónyuge. Los titulares con gran incapacidad percibirán un mínimo de 26.385,80 euros si tienen cónyuge a cargo, 19.660,20 euros sin cónyuge y 18.662,00 euros con cónyuge no a cargo. Para la incapacidad absoluta, la pensión mínima será de 17.592,40 euros con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros sin cónyuge y 12.441,80 euros con cónyuge no a cargo.

Finalmente, las pensiones mínimas de orfandad y en favor de familiares también se han actualizado. La pensión mínima por beneficiario, tanto en orfandad como en favor de familiares, será de 4.011 euros al año. En los casos de orfandad absoluta o cuando el beneficiario menor de 18 años presenta discapacidad igual o superior al 65 %, la cuantía mínima asciende a 7.882 euros, pudiendo incrementarse hasta 11.603,20 euros para un único beneficiario y 19.559,68 euros si hay varios. En las pensiones en favor de familiares, si no existe viudo ni huérfano pensionistas, un beneficiario mayor de 65 años percibirá 9.683,80 euros, mientras que uno menor de 65 años recibirá 9.126,60 euros. Cuando hay varios beneficiarios, se prorrateará un importe adicional de 5.920,60 euros entre ellos.