Pese al descenso en el IPC general gracias a los precios energéticos, la inflación subyacente continúa estancada en el 2,6%. Este tipo de inflación es la que, de forma más precisa, afecta a las compras que realizan las familias, al excluir, precisamente, los precios de la energía. Según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el descenso ha sido incluso una décima más intenso de lo inicialmente previsto.

Los precios de los alimentos y el conjunto de la cesta de la compra empiezan el año con una moderación que alivia el bolsillo de las familias. El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó en enero seis décimas su tasa interanual, hasta el 2,3%, el nivel más bajo desde junio, en un contexto en el que también se suaviza la inflación general gracias al abaratamiento de los carburantes y a una menor presión de la electricidad respecto al año pasado.

Según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el descenso ha sido incluso una décima más intenso de lo inicialmente previsto. A finales del pasado mes, Estadística había avanzado una tasa del 2,4%, pero finalmente la moderación ha sido mayor.

Con este recorte, la inflación encadena tres meses consecutivos a la baja, después de haber tocado en octubre de 2025 su nivel más alto en 16 meses, con un 3,1%. El dato de enero confirma así un arranque de 2026 más contenido en términos de precios, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de estabilizar la inflación en torno al 2%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado que se trata del descenso más acusado desde marzo del año pasado y que esta evolución permite consolidar la recuperación del poder adquisitivo de los hogares. De hecho, el departamento que dirige Carlos Cuerpo destaca que en el conjunto de 2025 la capacidad de compra agregada aumentó un 1,5%, gracias a que los salarios crecieron por encima de la inflación media.

Carburantes y electricidad bajan el IPC

La moderación de enero se explica, principalmente, por la caída de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, en contraste con el repunte registrado en enero de 2025. También influye que la electricidad, aunque sube, lo hace con menor intensidad que hace un año.

Por grupos, el de vivienda redujo tres puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%, debido al comportamiento de la electricidad. En paralelo, el transporte situó su tasa en el -0,1%, casi dos puntos menos que en diciembre, por el abaratamiento de las gasolinas.

La inflación subyacente (que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos) se mantuvo estable en el 2,6% por tercer mes consecutivo, lo que indica que la presión estructural sobre los precios sigue contenida, aunque todavía por encima del IPC general.

Por comunidades autónomas, todas arrancaron el año con tasas positivas. Madrid registró la más elevada, con un 3%, mientras que Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja anotaron las más moderadas, todas en el 1,9%.

Rebajas de invierno y ocio abaratan el mes

En términos mensuales, los precios descendieron un 0,4% en enero respecto a diciembre, el mayor retroceso desde septiembre de 2024. Este comportamiento responde, sobre todo, a la campaña de rebajas de invierno, que provocó una caída del 13,1% en vestido y calzado.

También contribuyó el abaratamiento del grupo de ocio y cultura, cuyos precios retrocedieron un 2,8% por la reducción en el coste de los paquetes turísticos. El transporte, por su parte, bajó un 1,1% en el mes, por la disminución de los precios de los combustibles y de otros servicios vinculados a los vehículos personales.

En sentido contrario, el grupo de vivienda encareció sus precios un 0,9% respecto al mes anterior por el aumento de la electricidad.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la evolución con el resto de países de la zona euro, también se moderó seis décimas en tasa interanual, hasta el 2,4%, con una caída mensual del 0,8%.

A la espera de cómo evolucionen los alimentos frescos en los próximos meses, el arranque de año confirma una tendencia de desaceleración que da cierto margen a las economías domésticas. La estabilidad de la inflación subyacente y la mejora del poder adquisitivo serán claves para determinar si esta moderación se consolida y permite a las familias afrontar 2026 con mayor certidumbre en su cesta de la compra.