Los precios subieron en 2025 un 2,9%, con la inflación casi un punto por encima del nivel objetivo para considerar que hay estabilidad de precios, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, mientras la eurozona ha conseguido llegar ya a la meta del 2%, España sigue lejos, pese a que el efecto divisa se anula. Esto se debe, entre otras cuestiones, al precio de los alimentos, que sigue disparado en una tasa de incremento del 3%. En 2025, la inflación ha tocado niveles altos, muy por encima del nivel objetivo.

En octubre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) llegó a alcanzar el 3,1%, 1,1 puntos porcentuales por encima de la barrera del 2%. «El Consejo de Gobierno del BCE considera que la mejor forma de mantener la estabilidad de precios en la eurozona es teniendo un objetivo de inflación del 2% a medio plazo», explica el Banco de España.

Los precios relacionados con el transporte subieron más despacio, recortando un punto su tasa interanual en diciembre, hasta el 1,8%, mientras que el grupo ocio y cultura presentó una tasa anual del 0,5%, siete décimas menos que en noviembre.

En sentido contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron al alza de los precios en diciembre. Su tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, debido, principalmente, a la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y de los aceites y grasas, frente a la bajada que experimentaron en diciembre de 2024.

De hecho, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que dirige Carlos Cuerpo, ha asegurado que el repunte del precio de los alimentos en diciembre se debe principalmente «al efecto base en aceites y grasas». En 2025, de media, la inflación general cerró el año en el 2,7%, una décima menos que en 2024.

La inflación en 2025

Por otro lado, el INE ha confirmado que la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantuvo en diciembre en el 2,6%. De este modo, continúa en su nivel más elevado desde diciembre de 2024, cuando también se situó en el 2,6%.

En términos mensuales (diciembre de 2025 respecto a noviembre del mismo año), el IPC aumentó un 0,3%, una décima más que el incremento registrado el mes anterior. Este avance se explica por el encarecimiento del ocio y la cultura, que subieron un 2,8% debido al aumento de los paquetes turísticos, y de la vivienda, que avanzó un 0,6% como consecuencia del mayor coste de la electricidad.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) redujo en dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta situarse en el 3%, y registró una variación mensual del 0,3%.

El IPC correspondiente a diciembre de 2025 es el último que se calcula con base 2021. A partir de la publicación del índice adelantado del mes de enero de 2026, el INE implantará la nueva base 2025.

De este modo, ha explicado el organismo estadístico, se adelanta en un año la entrada en vigor del cambio de base (que habitualmente se realiza cada cinco años) para aplicar de forma conjunta en el IPC y en el IPCA la nueva clasificación internacional de consumo (ECOICOP v2), tal como establece la Comisión Europea.