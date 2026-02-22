Barcelona – Levante en directo | Partido de la Liga en vivo online
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Levante de la Liga
Este Barcelona - Levante corresponde a la jornada 25 de la Liga y se disputa en el Camp Nou
El Barça busca la victoria para recuperar el liderato de la clasificación de la Liga
Alineación del Barcelona contra el Levante
El Barcelona y el Levante protagonizarán un encuentro importante en esta jornada 25 de la Liga, ya que ambos necesitan los tres puntos, aunque es cierto que para objetivos bien diferentes. Los de Hansi Flick quieren recuperar la primera plaza de la tabla y es por ello que irán con todo, mientras que el conjunto granota está en puestos de descenso y siguen soñando con lograr la salvación. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Levante.
Barcelona – Levante, en directo
Así está la clasificación de la Liga
La jornada 25 arrancó por todo lo alto, ya que el Real Madrid, que era el líder de la clasificación, fue sorprendido en El Sadar, donde perdió por 2-1 contra Osasuna. Es por ello que hoy está en juego la primera plaza en el Camp Nou y si el Barcelona consigue imponerse al Levante habrá un cambio de nuevo. Por su parte, el Atlético de Madrid, que se ha descolgado de la lucha por el título, venció por 4-2 al Espanyol y sigue cuarto empatado a puntos con el Villarreal, pero el Submarino Amarillo tiene que jugar hoy el derbi frente al Valencia.
A recuperar el liderato
El Barcelona ha liderado la clasificación de la Liga durante la mayor parte de la temporada, pero el pasado fin de semana perdió el liderato. El Real Madrid no falló ante la Real Sociedad y le metía toda la presión al combinado culé, que el lunes jugaba el derbi catalán contra el Girona. Los de Hansi Flick cayeron, con polémica, en Montilivi y les tocaba dormir en la segunda plaza. A partir de ese momento tuvieron que cambiar el chip porque ya no dependían de ellos mismos, pero unos días después, este sábado, los de Concha Espina perdían y servían en bandeja el primer puesto, algo que los azulgranas no querrán desaprovechar ante el Levante.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este partidazo Barcelona – Levante que corresponde a la jornada 25 de la Liga. El Camp Nou ya está listo para acoger este choque que es importantísimo para ambos equipos, ya que entramos en la recta final de la temporada y el cuadro culé necesita la victoria para recuperar el liderato y los granotas porque están en puestos de descenso y saben que espabilan y encadenan una buena racha de resultados o lo van a pasar muy mal de aquí a final del curso.
El regreso de Gavi
Una de las buenas noticias para el Barcelona estos días ha sido el regreso de Gavi a los entrenamientos.
Alineación del Levante
También se ha desvelado el once con el que el Levante intentará dar la sorpresa en la Ciudad Condal. Esta es la alineación oficial del Levante contra el Barcelona hoy: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García; Iván Romero.
El árbitro del Barcelona – Levante
El CTA designó a Javier Alberola Rojas como árbitro para que imparta justicia en este Barcelona – Levante de la jornada 25 de la Liga, mientras que Figueroa Vázquez será el encargado del VAR.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos a los escogidos por Hansi Flick para intentar llevarse el triunfo en este partido que se juega en el Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Levante: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Frenkie de Jong, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.
Hansi Flick
El técnico alemán ha sido crítico con la plantilla esta temporada y después de lo ocurrido ante el Girona ha pedido que haya más líderes en el vestuario. Las palabras de Hansi Flick en la rueda de prensa previa a este Barcelona – Levante.
Dónde ver por TV el partido de hoy del Barça
Recordamos que este Barcelona – Levante se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. En OKDIARIO te vamos a contar gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este choque de la jornada 25 de la Liga que se juega en el Camp Nou.
Todo preparado en el Camp Nou
El feudo azulgrana ya está listo para acoger este partidazo entre estos dos equipos azulgranas. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Barcelona y del Levante.
A qué hora empieza el partido del Barça
La Liga programó este Barcelona – Levante en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que queda algo más de media hora para que arranque el choque en el Camp Nou.