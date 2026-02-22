Barcelona-Levante: obligados a despertar

El FC Barcelona recibe al Levante este domingo (16:15, Camp Nou) en la jornada 25 de la Liga con la necesidad de apagar las alarmas después de una semana muy complicada para el conjunto de Hansi Flick. Los azulgranas suman dos derrotas consecutivas que les han hecho perder el rumbo para la pelea en Liga y Copa, poniendo en riesgo la temporada si no se levantan a tiempo en una fase crucial del curso.

Los últimos días se ha sembrado el pánico en el Camp Nou. Caer goleado en el Metropolitano por 4-0 hizo mucho daño a un vestuario que volvía a ver fantasmas a causa de la fragilidad defensiva. Un terror que revivieron días más tarde cayendo en Montilivi. Aunque por el medio de quejas arbitrales, el Barcelona conoce la necesidad de cambiar la mentalidad con urgencia. Ya no solo para que el Real Madrid no le coma la tostada, sino para cortar el sangrado. «Necesitamos líderes en el campo», así de directo fue Hansi Flick en rueda de prensa.

Con un Raphinha apenas de vuelta tras lesión y con un Pedri que ve la luz para volver a ser la brújula en el mediocampo, el Barcelona se aferra a que, vaciándose la enfermería, el equipo volverá a ser el que era a principio de temporada. También necesitan la vuelta de Lamine Yamal, que llega después de citas sin brillo y ahora con la complicación que supone rendir físicamente con el Ramadán.

No hay portero que quite el puesto a Joan García en estos momentos. A pesar de que sus números no le acompañan, sus actuaciones bajo palos no le discuten la titularidad. Koundé y Balde serán los laterales y la pareja de Pau Cubarsí y Eric García tendrá que recuperar la llave que eche el cerrojo. En el mediocampo, De Jong ejercerá de guardaespaldas de Dani Olmo y un Fermín que crece a pasos agigantados. En la delantera poco se puede mover. Lamine y Raphinha atacarán desde los costados y en punto un Robert Lewandowski que necesitará inspiración.

El Levante quiere picar otra vez

El Levante necesita con urgencia sumar puntos. Tras el empate del Real Oviedo, los granotas son penúltimos en la clasificación con 18 y una brecha de siete puntos. La racha tampoco ayuda a creer en el milagro: tres derrotas consecutivas y sin ganar desde hace un mes. Lo más llamativo es que nunca han ganado en el Camp Nou de las dieciséis veces que han jugado en Primera División.

Luís Castro, tiene las bajas por lesión de Brugué y Pablo Martínez y tampoco puede contar con el sancionado Kervin Arriaga, ni con Unai Elgezabal, que se queda fuera de la convocatoria después de unas molestias físicas. Tras haber jugado el pasado miércoles ante el Villarreal el partido aplazado en diciembre por las fuertes lluvias, Castro volverá a hacer cambios en la alineación inicial. Matturro y Manu Sánchez tienen opciones de entrar en el equipo para dar descanso a Matías Moreno o Pampín.

También pueden regresar a la formación inicial Tunde y Carlos Álvarez y el extremo Paco Cortés, tras su buena actuación ante el Villarreal podría mantenerse entre los elegidos. Una de las dudas es el escogido por Castro para ocupar la punta de ataque, con Iván Romero y Espí con muchas opciones.

Posibles onces de Barcelona y Levante