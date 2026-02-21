Hansi Flick da un toque al vestuario del Barcelona: «Necesitamos líderes en el campo»

Hansi Flick es consciente de los problemas que vive el FC Barcelona. Sin liderato y casi eliminado de la Copa del Rey, el entrenador alemán vive días complicados para reenganchar al equipo a la dinámica ganadora de la que venía hace unas semanas. Las lesiones de jugadores importantes le han pasado factura y en el club hay preocupación para retomar el vuelo. De todo el ruido, el técnico ha sido claro en la rueda de prensa previo al partido de este sábado ante el Levante.

La necesidad de ganar va más allá de sumar tres puntos. En el aire está la oportunidad de coger aire antes de intentar remontar a Simeone en el Camp Nou. Al frente, Hansi Flick ha valorado con optimismo haber tenido tiempo de recuperación física y mentalmente: «Después de dos derrotas y tras demostrar que no hemos ofrecido nuestro mejor nivel, creo que nos han venido muy bien estos dos días libres. Veo a los jugadores más frescos y eso es importante. Ahora jugamos en casa y tenemos que ganar, sumar los tres puntos para recuperar la confianza. Es normal que cuando pierdes y no juegas bien se generen dudas, pero hemos sido muy honestos y abiertos, y esa es la clave para los próximos partidos. Debemos jugar según nuestra filosofía, con mentalidad, bien posicionados, y necesitamos ese hambre de ganar; quiero verlo en el equipo», reflexionó.