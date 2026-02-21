FC Barcelona

Hansi Flick da un toque al vestuario del Barcelona: «Necesitamos líderes en el campo»

El entrenador alemán valoró la imagen del Barcelona tras dos derrotas consecutivas

Confesó haber hablado con la plantilla tras la crisis de derrotas

Hansi Flick
Hansi Flick en rueda de prensa con el FC Barcelona. (FCB)

Hansi Flick es consciente de los problemas que vive el FC Barcelona. Sin liderato y casi eliminado de la Copa del Rey, el entrenador alemán vive días complicados para reenganchar al equipo a la dinámica ganadora de la que venía hace unas semanas. Las lesiones de jugadores importantes le han pasado factura y en el club hay preocupación para retomar el vuelo. De todo el ruido, el técnico ha sido claro en la rueda de prensa previo al partido de este sábado ante el Levante.

La necesidad de ganar va más allá de sumar tres puntos. En el aire está la oportunidad de coger aire antes de intentar remontar a Simeone en el Camp Nou. Al frente, Hansi Flick ha valorado con optimismo haber tenido tiempo de recuperación física y mentalmente: «Después de dos derrotas y tras demostrar que no hemos ofrecido nuestro mejor nivel, creo que nos han venido muy bien estos dos días libres. Veo a los jugadores más frescos y eso es importante. Ahora jugamos en casa y tenemos que ganar, sumar los tres puntos para recuperar la confianza. Es normal que cuando pierdes y no juegas bien se generen dudas, pero hemos sido muy honestos y abiertos, y esa es la clave para los próximos partidos. Debemos jugar según nuestra filosofía, con mentalidad, bien posicionados, y necesitamos ese hambre de ganar; quiero verlo en el equipo», reflexionó.

Con una plantilla que ya empieza a pesarles las piernas, muchas críticas han ido a la ambición del equipo. Un discurso que Hansi Flick quiere erradicar del vestuario: «Es nuestro trabajo convencerles, y lo que veo es que el equipo está plenamente convencido de nuestro estilo y de la manera en que jugamos tanto la temporada pasada como esta. De cinco títulos hemos ganado cuatro. He hablado con muchos jugadores sobre cómo quieren jugar y todos están convencidos al 100%. Pero a veces se pierde, y a nadie le gusta, menos aún en un club como el Barcelona. Hay que aceptar la situación y mejorar», dijo.
Las conversaciones entre Hansi Flick y la plantilla
Sobre las conversaciones, el alemán incidió de qué es lo que ha pedido a algunos: «Todo el mundo está convencido de lo que estamos haciendo. No son momentos fáciles, pero la comunicación es vital: hemos sido honestos y abiertos. Les hago preguntas para trabajar y gestionar mejor, y esto es importante porque necesitamos líderes en el terreno de juego. Siempre hay que comunicarse al mismo nivel antes de tomar decisiones. Quiero que los jugadores asuman la responsabilidad de la situación, y creo que lo están haciendo», señaló.

