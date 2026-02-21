El CTA confía en el ‘negreiro’ Alberola Rojas para dirigir el Barcelona – Levante

Alberola Rojas será el árbitro del partido entre el Barcelona y el Levante de la 25ª jornada de Liga, encuentro que se disputa este domingo (16:15 horas) en el Camp Nou. El colegiado castellano-manchego repite con el Barça, al que dirigirá por tercera vez esta temporada. Figueroa Vázquez, un clásico del VAR, estará al frente del videoarbitraje.

El Barcelona llegará a este encuentro ante el Levante sí o sí por detrás en la clasificación de la Liga del Real Madrid, ya sea a dos puntos (la distancia actual), a tres o a cinco, en función del resultado que hagan los blancos en el encuentro de este sábado ante Osasuna en Pamplona. El Barça acumula dos derrotas consecutivas, ambas a domicilio: 4-0 ante el Atlético y 2-1 contra el Girona.

Alberola Rojas, que se hizo famoso hace unos años por su juventud al llegar a Primera División con tan sólo 26 años, además de por participar en un programa de citas de televisión, cumple esta temporada su noveno año en Primera División. Además, este colegiado fue uno de los que pagó una importante cantidad de dinero al hijo de Negreira, argumentando que era por labores de coaching. Tal y cómo él explicó, esos servicios fueron desde finales de 2018 hasta 2020 y esos pagos por importe de 7.400 euros fueron hechos por transferencia y reconocidos y declarados.

Esta temporada, Alberola Rojas ya ha pitado dos encuentros al Barcelona, ambos con victoria, el 2-4 ante el Celta de Vigo y el 0-2 contra el Villarreal. En total lleva 12 duelos dirigidos al club azulgrana, con nueve victorias, dos empates y una sola derrota.

Por su parte, en el historial con el Levante, Alberola Rojas tiene más datos, ya que le ha dirigido en 17 ocasiones, con datos muy pobres para el equipo valenciano: dos victorias, diez empates y cinco derrotas. Desde mayo de 2022, Alberola Rojas no dirigía un encuentro del Levante.