Sale a la luz el pasado del árbitro Alberola Rojas en un conocido programa de citas

Javier Alberola Rojas es ahora mismo uno de los árbitros de Primera División más conocidos, especialmente por su naturalidad con los jugadores y por no evitar a la prensa. El castellanomanchego es conocido por esta faceta, pero lo cierto es que tiene un pasado muy poco conocido en el mundo de la televisión, ya que un vídeo de él participando en un programa de citas le persigue desde hace años. Aunque intenta evitarlo, lo cierto es que este tema sale a relucir cada cierto tiempo. La faceta deportiva le viene desde pequeño ya que es hijo de un periodista deportivo, pero también la de los medios de comunicación. Por ese mismo motivo, debió pensar que era buena idea acudir a un programa de televisión a buscar pareja con tan solo 18 años, aunque seguro que no esperaba que años después le persiguiesen las imágenes.

La historia de este árbitro con las cámaras comenzó en el año 2010, cuando se convirtió en míster Los Yébenes, municipio de Toledo que saltó a la fama por el escandaloso vídeo que protagonizó Olvido Hormigos. Pero aquella no fue su única experiencia antes las cámaras, ya que solo dos años después participó en un espacio que se emitía en Neox y que muchos recordarán por ser el precursor de programas como First Dates. Next, que así se titulaba, reunía a un grupo de chicos o chicas solteros que buscaban seducir a un pretendiente al que no conocían de nada, por lo que para eso debían mantener una cita para conocerse mejor. Reunidos en un autobús, cada uno iba bajando de él para conocer a su cita, pero todo dependía de si el pretendido quería seguir ya que, en cualquier momento, podía pronunciar la palabra ‘next’ y dar por finalizada la velada. Además, los aspirantes a encontrar el amor, ganaban dinero por cada minuto que duraba la cita, por lo que al final podían decidir si seguir conociéndose o elegir el dinero.

Este espacio se emitió entre los años 2010 y 2012 y, aunque lo hizo en uno de los canales minoritarios de la TDT y no conseguía grandes audiencias, sus vídeos sí que se viralizaban en los primeros años de YouTube y de las redes sociales.

El árbitro participó en el programa con tan solo 18 años y, gracias a las redes sociales y a los espacios de zapping como APM que se emite en TV3, han recuperado uno de los momentos más destacados de su aparición. En el vídeo, se escucha a una chica asegurar que le «encanta el deporte, algunas veces salgo a correr por las mañanas». Javier Alberola Rojas aprovechó esta frase para terminar la cita de forma fulminante y con una frase un tanto desafortunada: «¿Sí? Pues vete corriendo al autobús».

Alberola Roja se arrepiente de su paso por Next

El árbitro habló de este tema en el año 2020 en El partidazo, programa de radio de COPE que presenta Juanma Castaño. El colegiado aclaraba que «eso iba todo con un guion» y por eso aprovechaba para pedir perdón a esa chica a la que le contestó de esa manera.